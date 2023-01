VIDEO: Van Kasteren heeft eindelijk beet in de Dakar Rally

Dag vol ellende voor Tim en Tom Coronel: “Zonder die mannen hadden we het niet gehaald”

De schade was aanzienlijk na de viervoudige koprol die de auto van Tim en Tom Coronel maakte in de zevende etappe van de Dakar Rally 2023. Veel kon worden gerepareerd in de bepekte tijd die er was, maar in de achtste etappe bleek dat de auto nog niet was bekomen van de crash. “Alles valt eraf of gaat kapot”, verzuchtte Tom Coronel na de finish, met de tranen in de ogen.