Zuurmond was tot nog toe bezig aan een bijzonder sterke Dakar Rally. Samen met monteur Klaas Kwakkel en navigator Tjeerd van Ballegooy was Zuurmond steevast te vinden in de top-vijftien van het klassement. Zaterdag ging het in de laatste kilometers van de proef mis. Er kwam dikke zwarte rook en olie uit de uitlaat van de MAN.

“De beslissing is dat we morgen niet gaan starten en zondag de motor uit elkaar halen om te kijken wat er is.” Het team vermoed dat het gaat om een probleem met de zuiger. “Er komt te veel olie uit, het risico om door te rijden is te groot. De motor kan na duizend kilometer kapot gaan, maar het kan ook na een kilometer gebeuren. Het is bijzonder jammer, maar het is een technisch spelletje.”

Zuurmond hoopt na de rustdag zijn weg te vervolgen in het Experience-klassement. “Zondag en maandag hebben we tijd om de motor weer klaar te maken en dan kunnen we na de rustdag weer aansluiten.”

Bij de trucks zitten er officieel nog negentien vrachtwagens in de wedstrijd.