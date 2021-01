Price tekent voor tweede dagzege, Barreda nu op achterstand

Het is voorlopig een patroon van deze Dakar. De winnaar van een etappe verliest de dag erna veel tijd. Dat bleek ook dinsdag weer het geval. Joan Barreda moest als winnaar van maandag openen, maar de Spanjaard kon het hoge tempo van de mannen erachter niet volgen. Dat had alles te maken met het openen op een ‘vers’ parcours, als ook de listige navigatie in de openingsfase. Barreda verloor daardoor vroeg in de proef al veel tijd en werd bijgehaald door Ricky Brabec, Ross Branch, Jose Ignacio Cornejo en Pablo Quintanilla, die na hem gestart waren.

Price, de winnaar van de eerste etappe en grote verliezer van de tweede proef, profiteerde juist vandaag weer door een hoog tempo te rijden. Hij nam in de laatste kilometers de leiding in de wedstrijd over van Kevin Benavides en pakte uiteindelijk de tweede dagzege. Benavides gaf op de finish 1.16 minuten toe. Matthias Walkner kwam aardig terug na een desastreus verlopen tweede etappe, de Oostenrijker eindigde als derde. Skyler Howes van BAS Dakar eindigde op de vierde plaats. Sam Sunderland kwam als vierde aan de finish voor Xavier de Soultrait en Franco Caimi van Yamaha. Debutant Daniel Sanders werd achtste voor Sherco-kopman Rui Goncalves.

Van het kopgroepje wist Cornejo de schade nog enigszins te beperken. Hij verloor 13.09 minuten op Price en werd tiende. Quintanilla gaf 19.15 minuten toe, Brabec bleef steken op 21.39 minuten en Barreda’s achterstand liep op tot 24.49 minuten. Zo zijn de kaarten bij de motoren opnieuw geschud.

Paul Spierings kwam op 26 minuten van Price aan de finish, hij was de beste Nederlander op de 34ste plaats.

Door alle hectiek aan de kop van het veld gaat Howes voorlopig aan de leiding in het klassement. Hij heeft een voorsprong van 33 seconden op Kevin Benavides. De eerste vier coureurs in het klassement staan binnen twee minuten van elkaar.

Uitslag derde etappe Dakar 2021 - motoren

Pos. # Coureur Merk Tijd/Verschil 1 3 T. Price KTM 3h33:23 2 47 K. Benavides Honda +1:16 3 52 M. Walkner KTM +2:36 4 9 S. Howes KTM +6:16 5 5 S. Sunderland KTM +8:24 6 12 X. De Soultrait Yamaha +8:50 7 6 F. Caimi Yamaha +10:04 8 21 D. Sanders KTM +11:22 9 19 R. Gonçalves Sherco +12:19 10 4 N. Cornejo Honda +13:09

Klassement na derde etappe Dakar 2021 - motoren

Klassement volgt.