Tim en Tom Coronel presenteren The Beast 3.0 voor Dakar 2020

Voor de aanstaande editie verruilt de Dakar Rally Zuid-Amerika voor Saudi-Arabië. De uitdaging zal niet minder zwaar zijn, maar het duo hoopt weer wat beter voor de dag te komen dan afgelopen jaar het geval was. “We hebben wel een serieus probleem”, erkent Tom, “want ik ben namelijk verslaafd geraakt. Verslaafd aan de Dakar, het virus is nu echt overgeslagen. Ik had een paar jaar geleden nooit verwacht dat ik dit nou zou zeggen”, lacht hij.

Het nieuwe model is niet voor niets omgedoopt tot versie 3.0, want ten opzichte van afgelopen jaar is er veel veranderd. “Al vanaf februari zijn we volgas bezig om ons kindje weer wat meer volwassen te laten worden”, vertelt Tim vol enthousiasme. “We begonnen met een lijst van acht pagina’s aan verbeterpunten en die zijn allemaal afgevinkt. Dan hebben we het vooral over ergonomie, gewicht en bodywork. Zo is de voorkant korter, hebben we een andere voorwielophanging, een andere veerweg en verbeterde draagarmen. In Saudi-Arabië rijden we veel meer door de wildernis dus ik verwacht minder locals die kunnen helpen. We moeten eventuele problemen dus makkelijker en sneller kunnen verhelpen.” Tom legt uit dat het ontwerpproces voor het nieuwe wapen feitelijk al tijdens de vorige editie van de Dakar begon: “Als we aan het rijden zijn, zijn we constant met elkaar in gesprek. Ik heb een notitieboekje bij me om dingen in te noteren. Dat doen we nog tijdens de proeven. Dan zit je er middenin en weet je wat er speelt, als je een maand na de rally bij elkaar komt is een deel alweer vergeten. De eerste verbeteringen worden dus ‘on the fly’ besproken. Het huiswerk voor Tim!”

Nieuwe uitdagingen op nieuw terrein

De uithoudingsproef verkast voor de aanstaande editie naar Saudi-Arabië. Dat maakt de uitdaging niet anders, aldus Tom: “De organisatie wil elk jaar verrassen, dus wat dat betreft verandert er weinig. Ze willen dat minstens de helft de finish niet haalt, want het is niet voor niets de zwaarste rally ter wereld. Inmiddels kennen we hun trucjes een beetje: zo zijn de laatste kilometers altijd de zwaarste. Het venijn zit hem in de staart, dat hebben we de afgelopen jaren wel geleerd. Het avontuur zal voor ons wel heel anders zijn: Saudi-Arabië is geen Zuid-Amerika. En zand in Chili is anders dan het zand in Afrika of het Midden-Oosten. We komen ook dit jaar weer voor heel grote verrassingen te staan maar daarom doen we ook mee, niet om hetzelfde te zien als vorig jaar. Dus kom maar op.”

Ambities buiten de Dakar Rally

De ambities van Tim gaan dit jaar verder dan enkel de Dakar: “Ik heb het er al met Tom over gehad: het is de bedoeling dat hij ook gaat rijden. Dat is altijd mijn doel geweest. Het plan is om meerdere rally’s te gaan rijden, naast de Dakar. Ik denk dat de auto en het team er klaar voor is. The Beast 3.0 moet de versie zijn waarmee dat echt kan en ik heb er het volste vertrouwen in.”

Ook zijn broer heeft alle vertrouwen in de kwaliteiten van het team. Dat heeft grotendeels te maken met het ‘Coronel Dakar-familiegevoel’, zo legt hij uit: “Het team is voor 90 procent hetzelfde als vorig jaar. We doen het echt met z’n allen, elk teamlid is belangrijk. Je bent zo goed als je zwakste schakel, maar die wordt met het jaar sterker. Dat is heel stoer om te zien, het is echt een familie. Ook 99,99 procent van de relaties is hetzelfde. Dat laat ook wel iets zien, blijkbaar doen we toch iets goed. Dat zeg ik niet om stoer te doen maar het bewijst dat de relaties tevreden zijn en andersom. Dat is heel belangrijk. We zijn gevoelsmensen dus deze dingen spelen bij ons een grote rol.”

Aan de voorbereiding, enthousiasme en inzet zal het niet liggen. Op de vraag hoeveel nachten de broers dit jaar in de woestijn gaan doorbrengen is het antwoord van Tim stellig: “Nul. Het is ’s nachts namelijk ontzettend koud in de woestijn dus dat gaan we niet meer doen!”

De Dakar Rally 2020 begint op 5 januari.