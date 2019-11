Dakar presenteert route voor 2020 in Saudi-Arabië

Het nieuwe tijdperk van de Dakar Rally begint op 5 januari 2020 in Jeddah, dat aan de westkust van Saudi-Arabië ligt. Met een nieuwe filosofie wil de woestijnrally terugkeren naar de roots. De 42ste editie van de rally - de eerste in het Midden-Oosten - is 7.856 kilometer lang en 75 procent van het parcours voert de deelnemers over zandvlaktes. De finish is in Al Qiddiyah op 17 januari.

Hoewel voor het tweede achtereenvolgende jaar het evenement in één land plaatsvindt - wat vóór de rally in Peru dit jaar nooit zo was - is dat nu wel in het grootste land van het Midden-Oosten. Vergeleken met de 541 deelnemers (334 voertuigen) van dit jaar is de voorlopige deelnemerslijst al groter. Er zijn nu 347 voertuigen ingeschreven en 572 deelnemers, waaronder namen als Fernando Alonso, Nasser Al Attiyhah (die de laatste editie won), Toby Price, Carlos Sainz, Laia Sanz en Stephane Peterhansel.

"Het is voor iedereen heel anders. Het gaat de manier van denken van iedereen iets veranderen, omdat we erg gewend zijn aan Zuid-Amerika en nu naar een compleet nieuw land gaan. Saudi-Arabië heeft een heel andere woestijn en dat vergt een andere manier van rijden. Er zal veel meer navigatie nodig zijn. Er is meer woestijn, meer off-road, veel verschillende landschappen. Het is allemaal heel anders. Iedereen is een beetje bang voor wat er gaat gebeuren, hoe alles zal zijn, maar ik denk dat ze een land ontdekken met een ongelooflijke woestijn, met zeer mooie locaties. Het succes is dat alles nieuw zal zijn voor iedereen", vertelt David Castera, Dakar Rally-directeur, aan Motorsport.com.

De eerste zes etappes op weg naar Riyadh bestaan uit snelle routes, bergpassen, ravijnen en voor een klein deel uit duinen. Na de rustdag op 11 januari in hoofdstad Riyadh, zal een tweede week beginnen met zes heel andere proeven waarin de race de grote woestijn van Rub al-Jali (die 600.000 km2 beslaat) in gaat en de duinen een hoofdrol zullen spelen.

"Het terrein zal van de ene op de andere week heel anders zijn. De eerste week komen de deelnemers meer paden tegen, is er meer navigatie, met enkele bergen en stenen. Er is zand, maar er zijn weinig duinen. Het is ingewikkelder navigeren, dat zal het grootste obstakel worden. In de tweede week beginnen we met de zesde etappe die over duinen loopt. In etappes zeven tot twaalf zijn er meer duinen. Er zijn weinig wegen, het is de hele tijd off-track met open gebieden. Het is vijftig kilometer de ene kant op, en daarna dertig kilometer de andere kant op. De moeilijkheidsgraad zal beetje bij beetje toenemen", aldus Castera.

Castera heeft zijn eigen filosofie willen doorvoeren voor deze nieuwe route, in een poging om de voordelen te verminderen die professionals hebben ten opzichte van amateurs. Ook moet het de navigatie moeilijker maken. Daarom zal het roadbook op zes dagen pas kort voor de start van de proef overhandigd worden aan de deelnemers.

De motoren en quads zullen het in de tweede etappe lastig hebben, voor hen begint dan de Super Marathon. Zodra ze daarvan de finishlijn hebben behaald in Neom, hebben ze slechts tien minuten de tijd om hun machines te repareren voordat ze (zonder hulp) aan de start van het parc fermé moeten komen. Etappes tien (608 kilometer) en elf (744 kilometer) vormen de klassieke marathon (zonder hulp) voor alle deelnemers.

Een ander belangrijk punt waarmee rekening moet worden gehouden, is de temperatuur. In januari is het in Saudi-Arabië winter en de hittegolven van rond de 40 graden Celsius uit Zuid-Amerika komen hier niet voor. In plaats daarvan zal het pieken tot rond de 30 graden Celsius en zal het in de nacht op zijn koudst ongeveer 5 graden Celsius zijn. Bovendien zijn er minder uren daglicht, wat betekent dat meer deelnemers in het donker bij het bivak aankomen. De zon zal rond 6.30 uur opkomen en 17.00 uur weer ondergaan.

Castera: "Ja, er gaat veel aan de race veranderen. Het zal 's nachts kouder zijn, nadat de temperatuur overdag tot 30 graden kan stijgen. Het weer gaat ongetwijfeld veranderen. Wat me meer zorgen baart, is dat de dagen veel korter zijn en dat er veel coureurs 's nachts zullen rijden. In het begin waren er meer getimede kilometers, maar ik heb daar een beetje in gesneden omdat de nacht eerder valt in Saudi-Arabië rond deze tijd van het jaar. We waren bang dat veel deelnemers te laat zouden komen en zagen dat we een beetje optimistisch begonnen waren."

