Officieel: Alonso met Toyota naar Dakar Rally 2020

Alonso wordt teamgenoot van uittredend winnaar Nasser Al-Attiyah, Giniel de Villiers en Bernhard ten Brinke bij het Toyota Gazoo Racing fabrieksteam. De line-up werd donderdag bevestigd tijdens een persconferentie in Tarragona.

Alonso richtte zijn blik op de Cross-Country Rallysport toen hij het afgelopen WEC-seizoen afsloot met de wereldtitel en een tweede overwinning in de 24 uur van Le Mans met Toyota-teamgenoten Sébastien Buemi en Kazuki Nakajima.

De voorbereiding op de Dakar Rally begon in augustus gevolgd door deelname in de Lichtenburg 400 een maand later. In die rally werd Alonso zestiende, waarna hij eerder deze maand debuteerde in de Rally van Marokko. Daar werd hij 26ste, hoewel hij in drie van de vijf etappes in de top-tien reed.

Deze week werkt Alonso nog een tweedaagse test af in Tarragona voor hij volgende maand in de nieuwe Hilux nog meedoet aan de Ula Neom Rally. Toyota overweegt nog een laatste test te organiseren in Abu Dhabi. De Dakar Rally wordt komend jaar voor het eerst verreden in Saudi-Arabië en start op 5 januari in Jeddah.

Met medewerking van Sergio Lillo