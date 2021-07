Prodrive onthult vernieuwde BRX Hunter voor Dakar 2022

De FIA introduceerde onlangs nieuwe T1+-reglementen voor de Dakar Rally, om daarmee de verschillen tussen de vier- en tweewiel aangedreven auto’s in de hoogste T1-klasse te verkleinen. Als gevolg heeft Prodrive – samen met de geleerde lessen van het Dakar-debuut in januari – de BRX Hunter op een flink aantal punten onder handen genomen.

Het door Prodrive gerunde Bahrain Raid Xtreme moest tijdens haar eerste Dakar-deelname genoegen nemen met een vijfde plek voor Nani Roma. Sebastien Loeb had vroegtijdig op moeten geven na tal van problemen, wat uiteindelijk ook leidde tot een pijnlijke breuk met navigator Daniel Elena.

Bigger is better

Het grootste voordeel van de tweewiel aangedreven buggy’s in de afgelopen Dakar-edities was het feit dat deze auto’s met grotere wielen konden rijden. Dankzij het nieuwe T1+-reglement heeft Prodrive nu ook de vierwiel aangedreven Hunter met grotere wielen uit mogen rusten. Zo zijn de banden van 32 naar 37 inch gegroeid en zijn ook de velgen een maatje groter geworden (17 in plaats van 16 inch). De veerweg is van 280 millimeter toegenomen tot 350 millimeter, terwijl ook de auto zelf is gegroeid. Met een breedte van 2.3 meter is de nieuwe Hunter 30 centimeter breder dan zijn voorganger.

Tekst loopt door onder de foto

Bahrain Raid Xtreme Prodrive Hunter T1+ Photo by: Bahrain Raid Xtreme team

Om al deze wijzigingen mogelijk te maken heeft Prodrive vrijwel de hele auto onder handen moeten nemen. Door de langere draagarmen en dempers is de volledige ophanging opnieuw vormgegeven, terwijl de grotere wielen ook uitgerust zijn met grotere remmen. Om de grotere wielen in beweging te krijgen is ook de volledige aandrijflijn vernieuwd. Vanwege het maatje meer is ook het halve bodywork van de Hunter T1+ nieuw.

“We zijn heel erg blij dat de organisatie de ongelijkheid in reglementen tussen de buggy’s en vierwiel aangedreven auto’s heeft aangepakt in de T1-klasse, waar grotere wielen een duidelijk voordeel hadden in ruw terrein”, aldus Gus Beteli, teambaas van BRX. “We hebben dit jaar ontzettend veel geleerd van ons debuut en hebben al die lessen gestopt in het verbeteren van de auto. We denken dan ook dat de nieuwe Hunter T1+ een significante stap in de goede richting is. We kijken er naar uit om in januari terug te keren naar Saudi-Arabië, waar we willen vechten voor de overwinning.”

De eerste Hunter T1+ wordt momenteel gebouwd in het hoofdkwartier van Prodrive in Engeland en moet in september zijn eerste meters maken. De auto zal het in januari onder andere op gaan nemen tegen nieuwkomer Audi, dat vorige week de revolutionaire RS Q e-tron onthulde.