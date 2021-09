Audi na eerste serieuze Dakar-test: “Nog veel werk te doen”

Audi trok in juli het doek van de RS Q e-tron. Een hybride 4x4 die door Audi zelf bestempeld wordt als “de meest complexe raceauto ooit” van het merk uit Ingolstadt. Die uitspraak is best te begrijpen wanneer er een blik wordt geworpen onder het grijs met oranje bodywork van Audi’s nieuwste rallymonster. De Dakar-bolide wordt namelijk aangedreven door twee MGU’s afkomstig uit de Formule E (op elke as één), terwijl een 2.0-liter viercilinder turbomotor (afkomstig uit de DTM) en een derde MGU het hele accupakket onderweg op moeten laten.

De complexe aandrijflijn – alles bij elkaar goed voor zo’n 680 pk – moet Audi in de woestijn van Saudi-Arabië aan een goed resultaat gaan helpen in de Dakar Rally. Om in januari goed voorbereid aan de start te verschijnen van de legendarische woestijnrally onderging de RS Q e-tron halverwege juli al een eerste shakedown in Duitsland. Daarna werd de auto in Spanje een aantal dagen aan de tand gevoeld, maar de eerste serieuze test volgde de voorbije weken in de woestijn van Marokko. Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel en Mattias Ekström – het sterrentrio dat in januari ook de eer van Audi vertegenwoordigt in Saudi-Arabië – testte er vanaf 6 september twee weken lang met het gloednieuwe rallykanon.

Audi RS Q e-tron

In het Marokkaanse zand bleken vooral de hoge temperaturen een uitdaging voor de RS Q e-tron. Temperaturen van boven de 40 graden Celsius bleken namelijk iets te veel van het goede voor al die elektrische componenten aan boord. “Zoals verwacht zijn in die hoge temperaturen een paar nieuwe problemen aan het licht gekomen”, aldus Sven Quandt, die als teambaas van Q Motorsport het hele Dakar-project van Audi overziet. “Het leidde herhaaldelijk tot onderbrekingen van de test en dat moet opgelost worden voor de volgende test.”

De hoge temperaturen zouden tijdens eerdere Dakar-edities in met name Zuid-Amerika nog voor problemen kunnen zorgen, al wordt de rally sinds diens verhuizing naar het Midden-Oosten in veel koelere omstandigheden verreden. De hoge temperaturen in Marokko werden door Audi dan ook bewust opgezocht om de auto in extreme omstandigheden aan de tand te kunnen voelen. Omstandigheden die zich tijdens de Dakar Rally waarschijnlijk niet voor zullen doen: “We verwachten tijdens de Dakar Rally veel lagere temperaturen”, aldus hoofd Audi Sport Andreas Roos. “Desalniettemin zijn we bewust naar Marokko gegaan om ons concept bloot te stellen aan de meest extreme condities. Componenten als de MGU zijn simpelweg niet ontwikkeld voor dergelijke temperaturen, maar ook de aandrijflijn en andere componenten werden door de hitte tot, of zelfs over hun limiet gepusht.”

“De kennis die we in Marokko hebben opgedaan is van onschatbare waarde, maar het heeft ook aangetoond dat we voor de Dakar Rally nog veel werk te doen hebben, en we hebben niet heel veel tijd meer over.”

Audi RS Q e-tron

Het probleem in Marokko lag hem vooral in het gebruik van de drie MGU’s, die simpelweg oververhit raakten in de hoge temperaturen: “Het komt allemaal aan op het zo optimaal mogelijk managen van de temperatuur en zorgen dat we kunnen beschikken over het maximale vermogen van de accu”, vervolgt Roos. “Dat is het gebied waar we tijdens iedere test veel van leren. Dat is tevens ook de reden waarom we met een hybride aandrijflijn in de woestijn gaan racen. We doen enorm veel ervaring op, die we vervolgens weer delen met onze collega’s die de auto’s voor de openbare weg ontwikkelen.”

Naast de aandrijflijn warden er in Marokko ook meer praktische zaken getest zoals de vernieuwde cockpit getest. Deze bleek tijdens de eerste tests in Duitsland en Spanje wel aan de erg krappe kant voor de coureur en navigator. “Dit was een van de vele punten op onze to-do lijst na de test in Zaragoza. Voor de test in Marokko hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd zodat de coureur en co-piloot meer ruimte hebben in de cockpit en beter met elkaar kunnen communiceren. De feedback was positief”, aldus Roos.

Wedstrijddebuut mogelijk uitgesteld

Audi Sport is inmiddels al begonnen met de bouw met een van de drie RS Q e-trons die ook daadwerkelijk in competitief verband gebruikt zal gaan worden. Het wedstrijddebuut leek aanvankelijk gepland voor de Rally van Marokko, die van 8 tot en met 13 oktober wordt verreden. Na de uitgebreide test lijkt Audi echter de voorkeur te geven aan verdere tests met de auto, die daardoor mogelijk pas tijdens de Abu Dhabi Desert Challenge (5-11 november) of Ha’il International Rally (6-11 december) zijn officiële rallydebuut zal maken.

