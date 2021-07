Audi onthult strijdwapen voor Dakar Rally: De RS Q e-tron

Audi maakte eind vorig jaar bekend dat het een nieuwe weg inslaat met autosportactiviteiten. Het merk trekt zich na dit seizoen terug uit de Formule E, maar keert met een gloednieuw LMDh-project terug in de lange-afstandsracerij. Ook maakte Audi vorig jaar bekend dat het vanaf 2022 gaat deelnemen aan de Dakar Rally.

Het nieuwe autosporttijdperk van Audi is vrijdagmiddag officieel ingeluid met de onthulling van de Audi RS Q e-tron, een hybride 4x4 waarvan in januari drie exemplaren aan de start zullen staan van de 44ste Dakar Rally. Het prototype is 4.5 meter lang, 2.3 meter breed en 1.95 meter hoog en zal minimaal 2.000 kilogram moeten wegen. Een groot deel van dat gewicht zit hem in het accupakket: de RS Q e-tron moet namelijk de eerste elektrisch aangedreven auto worden die de legendarische woestijnrally gaat winnen.

Audi RS Q e-tron Photo by: Audi

Audi leent Formule E- en DTM-technologie voor aandrijving

Onderhuids het grijs met oranje bodywork – volgens Audi de “bijna definitieve livery” – zitten aan de zijkanten twee reservewielen verborgen. Op de vooras ligt een uit de Formule E afkomstige 250 kW sterke elektromotor die de beide voorwielen moet aandrijven. 1,1 meter achter de vooras ligt een brandstoftank van 295 liter voor de 2.0-liter viercilinder turbo, die vorig jaar nog in de DTM-bolides van Audi lag. Deze benzinemotor dient in feite echter alleen als generator, die samen met een soort KERS-systeem – dat opgewekte energie bij het remmen omzet naar elektrisch vermogen – de elektromotoren zal opladen. Ook de achterwielen worden namelijk aangedreven door een aparte elektromotor. Het hele vermogen zal verdeeld worden door een kleine single-gear versnellingsbak op elke as en een digitaal differentieel. Met dat laatste wordt het nodige gewicht en ruimte bespaard.

Mocht het bovenstaande verhaal nogal ingewikkeld klinken, dan kan dat kloppen. Audi noemt de RS Q e-tron zelf “de meest complexe raceauto” die het merk ooit heeft gebouwd, met alleen al 4 kilometer aan bedrading in de auto als gevolg. In een slijtageslag voor mens en machine als de Dakar Rally zal de betrouwbaarheid van Audi’s Dakar-bolide dan ook een grote rol gaan spelen.

Eerste testkilometers

De RS Q e-tron heeft begin deze maand zijn eerste meters afgelegd op asfalt. Na de succesvolle tweedaagse shakedown volgde vorige week de eerst test op het onverhard. Carlos Sainz, Mattias Ekström en titelverdediger Stephane Peterhansel hebben op de Area 39-testfaciliteit van voormalig rallyrijder Armin Schwarz zeven dagen in het zand en de modder kunnen testen met de auto waarmee zij Audi in januari zullen vertegenwoordigen in de Dakar Rally. Sainz had samen met zijn vaste navigator Lucas Cruz als eerste de eer om kennis te maken met de auto en was direct onder de indruk van de wegligging. Dankzij een ideale verdeling van het (vele) gewicht is de auto ondanks zijn formaat namelijk bijzonder wendbaar en stabiel in de bochten.

Audi RS Q e-tron Photo by: Audi

“Onze rijders waren heel tevreden vanaf hun eerste minuten in de auto”, vertelde projectleider Andreas Roos aan Motorsport.com, dat eerder deze week al een exclusieve sneak-preview kreeg van Audi’s nieuwe Dakar-bolide. “Natuurlijk hebben we nog een lange to-do lijst, maar we kijken uit naar deze enorme uitdaging. We willen niet alleen meedoen, maar ook het best mogelijke resultaat neerzetten. We zijn ons ervan bewust dat we voor een steile leercurve staan met dit enorme en unieke stuk technologie. Het is de meest complexe raceauto die we ooit hebben gebouwd, nog ingewikkelder zelfs dan onze LMP1-auto, maar we willen deze auto in de voetsporen laten treden van de legendarische Audi Quattro.”

Uitdagingen

Voor het Dakar-debuut van de RS Q e-tron staat Audi nog voor drie grote uitdagingen: de auto moet allereerst nog op dieet om het gewicht zo dicht mogelijk bij het minimum van 2.000 kilogram te krijgen. De betrouwbaarheid en de software vormen de overige twee aandachtspunten. Vanwege de complexiteit van de auto waren er niet voor niets maar liefst 22 engineers en 10 monteurs aanwezig bij de eerste test. Voor het eerst in de wereld van de cross-country rally maakt Audi voor de auto zelfs gebruik van live-telemetrie, om niet alleen het gedrag van de auto te kunnen analyseren maar ook de veiligheid te kunnen garanderen met al die elektra aan boord.

Overigens kan het hele accupakket – naast de verbrandingsmotor – ook simpelweg aan de stekker worden opgeladen. Audi werkt daarvoor ook nauw samen met Dakar-organisator ASO om in de verschillende Dakar-bivakken in Saudi-Arabië zo duurzaam mogelijke oplaadpunten te creëren.

Testprogramma

Voor het januari is zal Audi echter eerst nog talloze testkilometers willen afleggen met de RS Q e-tron. De eerstvolgende test staat volgende week gepland in het Spaanse Aragon. In augustus hoopt het Duitse merk het tweede exemplaar van de Dakar-bolide af te hebben. Voor de start van de Dakar Rally op 1 januari hoopt Audi ter voorbereiding ook nog aan 1 of 2 rally’s mee te kunnen doen.

“Als we in deze eerste maanden geen al te grote problemen tegenkomen, zullen we iets compleets unieks en ongelofelijks hebben neergezet”, aldus Sven Quandt, die als teambaas van X-raid met MINI meerdere malen de Dakar Rally heeft gewonnen en nu als hoofd van Q Motorsport ook betrokken is bij het Dakar-project van Audi. “Uitrijden is het doel voor eerste Dakar. Alles wat daar bovenop komt moet gezien worden als een bonus. Ik denk echter wel dat we voor een paar verrassingen kunnen zorgen.”

