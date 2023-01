Dakar Rally last extra marathonetappe in voor dit weekend

De extreme regenval van de afgelopen week heeft zijn sporen nagelaten in het noorden van Saudi-Arabië. De Dakar Rally moest de derde etappe inkorten toen de deelnemers overvallen werden door noodweer, donderdag werd al duidelijk dat de complete karavaan niet naar het bivak van Al Duwadimi kon afreizen. Daar zouden vanaf vrijdag twee overnachtingen plaatsvinden. In eerste instantie is besloten om het hele spul vrijdag naar Riyadh te dirigeren.

Vrijdagochtend kwam de organisatie met de melding dat er voor dit weekend een semi-marathon wordt ingelast. De zevende etappe gaat over een totale afstand van 861 kilometer met daarin een special van 333 kilometer. Na afloop van de special krijgen de teams op een plek langs de verbinding twee uur de tijd om service uit te voeren. Daarna gaan de deelnemers naar Al Duwadimi, waar een marathonbivak ingericht is. De serviceteams keren dan terug naar Riyadh.

Op zondag staat de achtste etappe op het programma over 824 kilometer met een special van 346 kilometer. Aan het eind van die etappe komen de deelnemers weer aan in Riyadh, waar de serviceteams bivak gemaakt hebben.

Maandag is het rustdag in de Dakar Rally. In de tweede week van de wedstrijd staat er nog een marathonetappe op het programma. Dan is er helemaal geen service toegestaan.