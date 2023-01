Gert Huzink toch winnaar derde Dakar-etappe na uitspraak stewards

De derde etappe van Al'Ula naar Ha'il werd dinsdag door noodweer ingekort. Op het moment dat de neutralisatie ingevoerd werd, waren de eerste acht trucks al aan het voorlaatste tussenpunt gepasseerd en reden door tot de nieuwe finish op 377 kilometer. De andere trucks, waaronder Gert Huzink, werden gestopt bij kilometer 335. Hij was op dat punt flink sneller dan Martin Macik, maar de organisatie besloot in eerste instantie om de zege aan de Tsjech te gunnen.

Huzink was het daar niet mee eens. "Er is maar één winnaar en dat is Gert Huzink", liet hij bij de collega's van Rallymaniacs optekenen. Huzink was op dat moment al uitgeschakeld voor het algemeen klassement na problemen eerder in de rally. Via het Experience-klassement kunnen deelnemers hun weg na een uitvalbeurt wel vervolgen, maar ze doen dan buiten mededinging mee. Huzink deed dinsdag nog wel gewoon mee in het dagklassement.

De stewards moesten er namelijk aan te pas komen om Huzink, die de druk deelt met Bob Buursen en Martin Roesink, tijd terug te geven. "De trucks met de nummers 502 (Janus van Kasteren), 506 (Martin van den Brink), 508 (Aleis Loprais) en 520 (Huzink) zijn tijdens de derde etappe gestopt om assistentie te verlenen aan de voertuigen 300 en 302, die zich in een gevaarlijke situatie bevonden na het oversteken van een wadi (een rivier) bij kilometer 257,52", schrijven de stewards in de beslissing. "De stewards beslissen derhalve om 15 minuten compensatie toe te kennen van de totale sectietijd van SS3 voor de deelnemer met het startnummer 520 en past de uitslag van de derde etappe aan."

Na de uitspraak van de stewards duurde het nog een tijd voordat de uitslag daadwerkelijk aangepast werd, maar nu is gebleken dat Huzink de etappe gewonnen heeft met een voorsprong van 9.43 minuten op Martin van den Brink. De Eurol Rallysport-coureur kreeg 18.08 minuten compensatie en ging daarmee over Martin Macik heen. De Tsjech werd derde op 12.21 minuten van Huzink. Janus van Kasteren is in de nieuwe uitslag als zesde geklasseerd op 20.29 minuten achterstand van Huzink. Ales Loprais kreeg 5.52 minuten terug van de organisatie voor het verlenen van assistentie, maar hij kreeg in dezelfde proef nog een tijdstraf van 15 minuten. Hij eindigde daardoor op de negende plek.

Huzink is vrijdag weer van de partij

De Dakar Rally van Riwald-kopman Gert Huzink was al vroeg om zeep na technische problemen in de eerste etappe, maar voor de dagsuccessen is het nog wel de moeite om door te rijden. In de vierde etappe kwam Huzink stil te staan met motorische problemen. Daardoor kon hij de vijfde etappe op donderdag niet rijden. Die tijd is door het team gebruikt om onderdelen te verzamelen en de krachtbron van de Renault-truck te herstellen. Zodoende staat Huzink vrijdag in de zesde etappe weer aan de start. Hij start om 10.14 uur Nederlandse tijd.