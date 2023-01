Dakar-organisatie neutraliseert derde etappe vanwege noodweer

De weersverwachting was behoorlijk onheilspellend voor de derde etappe van Al’Ula naar Ha’il. Motorsport.com kreeg aan het eind van de ochtend de eerste beelden binnen dat het behoorlijk hard regende. Vervolgens kwamen er ook berichten binnen dat het onweerde in de buurt van de proef. Daardoor wordt het gevaarlijk voor de helikopters van de organisatie en als die niet in de lucht kunnen blijven, kan ook de veiligheid van de deelnemers niet meer gegarandeerd worden.

Nasser Al-Attiyah en Erik van Loon, de koplopers bij de auto’s, werden na 377 kilometer opgevangen bij het achtste tussenpunt. Vanaf daar zullen ze over de weg naar het bivak van Ha’il gestuurd worden. Motorrijders die nog bezig waren aan de proef zijn bij CP2 (na 335 kilometer) en CP3 (na 377 kilometer) opgevangen. Ook andere deelnemers gaan vanaf daar naar het bivak. De organisatie heeft de roadbooks daarvoor verstuurd.

In een korte verklaring laat de wedstrijdleider weten: “Door de extreme weersomstandigheden kunnen de helikopters van de medische dienst niet vliegen en is SS3 bij CP3 op kilometer 377,06 onderbroken. Vanaf CP3 zullen de teams middels een alternatieve route naar het bivak gestuurd worden. De afstand tussen CP3 en het bivak in Ha’il is 225,60 kilometer."

Bij de motoren wordt de uitslag van de gefinishte rijders gewoon vastgehouden. Voor de rijders die nog onderweg waren, zal een gemiddelde tijd genomen worden. De auto's, SSV's en trucks zouden tot CP3 rijden, maar rond 16.00 uur maakte de organisatie bekend ook deze deelnemers eerder uit de proef te halen.