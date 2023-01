De crash van Peterhansel, die voor de start van de etappe tweede stond in het klassement, werd bevestigd door de organisatie. “Copiloot Edouard Boulanger is geblesseerd geraakt door de impact, hij is met rugklachten overgebracht naar het ziekenhuis van Buraydah”, leest de verklaring van de organisatie. “Daar vindt verder onderzoek plaats.” Het is daarmee uitgesloten dat Peterhansel zijn weg nog kan vervolgen in deze Dakar Rally. Peterhansel noteerde na 207 kilometer de snelste tijd.

Carlos Sainz is op hetzelfde punt na 212 kilometer gecrasht, meldt de ASO. Sainz en navigator Lucas Cruz zijn daarbij ongedeerd gebleven. Het duo wacht volgens de organisatie op assistentie voordat ze hun weg kunnen vervolgen, de Spaanse sportkrant Marca meldt dat het uitgesloten is dat El Matador zijn avontuur voort kan zetten.

Een bron binnen Audi laat aan Motorsport.com weten dat de crashes van Peterhansel en Sainz afzonderlijke incidenten waren.

Nog voor het nieuws kwam over de crashes van Peterhansel en Sainz, werd bekend dat Yazeed Al-Rajhi met technische problemen is stilgevallen. De Toyota-coureur stond derde in het klassement, maar heeft na 216 kilometer zijn Waterloo gevonden. Het is niet duidelijk of een reparatie soelaas brengt voor de thuisrijder.

Klassementsleider Nasser Al-Attiyah gaat intussen onverstoord verder. Hij schreef de zesde etappe met overmacht op zijn naam en heeft in het klassement nu meer dan een uur voorsprong op de eerste achtervolger.

Update 15.07u: Rond 17.00 uur lokale tijd stonden Sainz en Al-Rajhi nog steeds op hun plek waar ze eerder op de dag gestrand waren.

Samenvatting van de vijfde etappe van de Dakar 2023: