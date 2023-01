Dakar Rally past meerdere etappes aan door noodweer

Na drie dagen in Ha’il zou de Dakar Rally morgen naar Al Duwadimi trekken. Daar zou de karavaan twee nachten doorbrengen voor de reis naar Riyadh. De hevige regenval dwarsboomt dat plan, laat de ASO weten in een uitgebreide reactie. “Met de regen van de afgelopen dagen staat beoogde terrein voor het bivak in Al Duwadimi volledig onder water. Het is niet mogelijk om daarheen te gaan. Het programma voor etappe 6 en 7 is als derhalve aangepast door de organisatie van de Dakar.”

“Vrijdag gaat de zesde etappe over de special zoals die gepland was, maar de afstand wordt met zo’n honderd kilometer ingekort. De deelnemers en serviceteams gaan dan via een verbindingsroute naar het bivak in Riyadh. Zaterdag rijden de teams tijdens de zevende etappe vervolgens de etappe die aanvankelijk bedoeld was voor de achtste etappe. Na het voltooien van deze special kan de karavaan, als de weersomstandigheden gunstig zijn, naar het bivak van Al Duwadimi verkassen.”

Het is nog niet duidelijk hoe de achtste etappe ingevuld wordt. Vorig jaar moesten de etappes in het noorden van Saudi-Arabië ook al omgegooid worden door regenval.

Dinsdag werd de derde etappe van de Dakar Rally ingekort omdat de deelnemers last hadden van noodweer.