Samen met Prodrive wil Dacia in 2025 direct hoge ogen gooien in de Dakar Rally. Om die ambities kracht bij te zetten is ook de line-up van hoog niveau, want met Sébastien Loeb, meervoudig Dakar-winnaar Nasser Al-Attiyah en kersvers Challenger-kampioen Cristina Gutierrez is er genoeg ervaring en talent binnengehaald. Het duurde even voordat bekend werd met welke auto ze aan de loodzware rally meedoen, maar op dinsdag is daar verandering in gekomen. Dacia-directeur Denis Le Vot heeft in Parijs de Sandrider, waarmee ze komende editie aan de start staan, onthuld. De Fransman bevestigt tegelijkertijd dat Dacia in ieder geval tot 2027 aan de Dakar meedoet.

Bij de presentatie is ook ontwerper David Durand aanwezig en vertelt dat de auto aangepast is aan de wensen van de coureurs. In het proces van het bouwen van de bolide is veelvuldig samengewerkt met de rijders en aan de hand van hun wensen is de Sandrider van de band gerold. Zij hebben met name op het gebied van de motor flinke inspraak gehad. Het resultaat is dat er een 3,0 liter V6-turbomotor in de wagen te vinden is. Dacia maakt ook gebruik van een synthetische brandstof, om zo ook aan de ecologische doelstellingen van de Dakar te voldoen. De samenwerking met Prodrive blijft goed zichtbaar, het chassis is grotendeels gebaseerd op de Hunter waarmee de afgelopen Dakars werd gereden.

Le Vot benoemt tijdens de presentatie dat de samenwerking met Prodrive nog van groot belang is. De Fransman ziet dat de zoektocht naar de perfecte balans in de auto mede dankzij de Engelsen geslaagd is. Het balanspunt ligt laag, waardoor de Sandrider op een goede manier door de duinen in de woestijn kan rijden. Ook is er een innovatief systeem ontwikkeld - waar zelfs een patent op zit - door Prodrive om de temperatuur van de auto laag te houden. Daarmee hoopt het team de efficiëntie van de motor te verhogen. Naast het temperatuurregulatiesysteem is ook de plaatsing van de stoel geoptimaliseerd en is het stuur veranderd. De bekleding van het stuur is nu voorzien van een antibacterieel laagje en ook is het gripniveau verhoogd.

Versterking ophanging

Het zwakke punt van de Hunter was de ophanging en daar heeft Prodrive voor de Sandrider hard aan gewerkt. Door een kapotte ophanging verloor Loeb in de 2024-editie de kans om de Dakar te winnen en ook Al-Attiyah kende veel ophangingsproblemen. De nieuwe auto heeft daarom een stevigere ophanging gekregen.

De teammanager is de Française Tiphane Isnard. Daarmee haalt Dacia veel ervaring binnen, Isnard heeft meerdere keren als teamlid van het team rond Stéphane Peterhansel de Dakar gewonnen. Als technisch directeur is Philip Dunabin aangesteld. Dunabin is ook geen vreemde in de Dakar-wereld, hij is meerdere jaren een technische baas bij de organisatie van de rally geweest.

Ondanks dat voor Dacia de Dakar van 2025 het grote doel is, gaan zij met de Sandrider in oktober al voor het eerst aan een Rally Raid-race meedoen. Tijdens de Moroccan Desert Challenge staan Loeb, Al-Attiyah en Gutierrez met de auto aan de start. Om goed voorbereid aan de start te staan zal er in juni meerdere keren in Marokko getest worden.