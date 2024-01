Stunt op slotdag Dakar: Cristina Gutierrez wint Challenger-klasse

Een ongekende stunt van Cristina Gutierrez in de Challenger-klasse in de Dakar. De Spaanse trok na een bizarre ontknoping de titel naar zich toe. Mitch Guthrie zag na technische problemen vroeg in de special stage de winst bij de Challengers door zijn vingers glippen. Zo kon het feest bij de Red Bull-coureur na de finish niet groter worden: zij is na Jutta Kleinschmidt in 2001 de tweede vrouw in de Dakar-geschiedenis die een klassement wint.

Bijna alle klassementen waren bij het starten van de laatste etappe al zo goed als beslist en ook bij de Challengers stonden voor Guthrie alle seinen op groen voor zijn eerste Dakar-titel. De Amerikaan begon met een minuut of 25 voorsprong op nummer twee Gutierrez en alleen in een bijzonder geval kon het nog misgaan. Dat gebeurde, want na 17 kilometer hield de Taurus er mee op. 20 minuten stond Guthrie samen met zijn navigator Kellon Walch stil, wat geen man overboord hoefde te zijn. Het was echter niet het enige moment dat het Amerikaanse duo in de problemen raakte, want nog meer technisch euvel lag op de loer.

Als eerste van de twee titelkandidaten was Gutierrez aan de finish, die vandaag de vierde tijd neerzette. Ze had al vernomen dat er wat met haar grote concurrent aan de hand was, maar wist niet dat het klassement ook haar kant op ging vallen. Bij het meetpunt op 108 kilometer stonden de kandidaten op veertig seconden van elkaar, in het voordeel van Gutierrez. Er was dus nog wat meer aan de hand met de buggy van Guthrie. Nadat de slotkilometers vol spanning werden aanschouwd door de Spaanse en haar navigator Pablo Moreno kwam het verdict van de wedstrijdleiding: de titel gaat met haar mee naar Spanje. Een ongekende vreugde-uitbarsting volgde. Het is een mooi einde voor de vrouw uit Burgos, die volgend jaar bij de Ultimate-klasse voor Dacia aan de start staat.

De bizarre ontknoping past in het bijzondere jaar bij de Challengers. Eryk Goczal stond na de eerste week glansrijk bovenaan, maar na een discutabele diskwalificatie werd de Pool samen met zijn om Michal Goczal uit de rally gehaald.