Diskwalificatie Dakar levert rel op: Challenger-leider betwist beslissing

Wie dacht dat de rustdag in de Dakar Rally in alle rust zou verlopen, kwam bedrogen uit. Laat op de avond onthulde de ASO dat de leider in het Challenger-klassement Eryk Goczal gediskwalificeerd is vanwege het gebruik maken van een illegale koppeling. Ook zijn oom Michel Goczal is uit de wedstrijd gehaald. Een harde klap voor de twee Polen, beide heren lagen op podiumkoers. Eryk had zelfs de leiding in het klassement zo stevig in handen dat de eindoverwinning bijna niet meer aan hem voorbij kon gaan.

De beslissing valt compleet verkeerd bij het EnergyLandia-team waarvoor de Poolse familie uitkomt. In een statement haalt het team hard uit naar de wedstrijdleiding. "Wij willen benadrukken dat wij het absoluut niet eens zijn met de beslissing en geloven dat het een verkeerd besluit is", begint de renstal. "Volgens onze informatie - we kunnen het niet met zekerheid zeggen - is dat een ander team de vraag bij de wedstrijdleiding neerlegde om te controleren of we aan de regels voldeden. Hun doel was om ons team uit de wedstrijd te krijgen." Daarmee wordt duidelijk gesuggereerd dat een van de grootste concurrenten hen erbij gelapt heeft.

In het vervolg legt het team uit waarom zij zo tegen de beslissing van de ASO is. "Uit het assessment van de organisatie blijkt dat het gaat om het gebruik van carbon onderdelen in de koppeling. Allereerst, om geruchten uit de lucht te halen, wij hebben de regels uitgebreid bestudeerd en aan onze kant is er technisch niets mis gegaan. Ten tweede, wij hebben vanuit de technische wedstrijdleiding de bevestiging gekregen dat het gebruik van de koppeling van carbon (of onderdelen van de koppeling) is toegestaan, omdat het geen impact heeft op de prestaties van het voertuig." In deze zin zit de crux van de discussie. Volgens familie Goczal is er voorafgaand aan de Dakar overleg geweest waarin besproken is dat carbon in de koppeling gebruikt mocht worden, de wedstrijdleiding ontkent dit ten stelligste.

EneryLandia is bereid om in beroep te gaan, al gaat dat voor de resultaten in deze Dakar geen verschil maken. "De zaak gaat in dertig dagen voorkomen, daardoor zijn Eryk en Michal kansloos voor een goed resultaat. Zelfs als we gelijk krijgen levert dit niks op", aldus de renstal uit Polen.