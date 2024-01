Dakarlegende Jan de Rooy (80) overleden

"Na een heel kort ziekbed is ons pap, man en opa, vredig ingeslapen en herenigd met grote liefde Annie. 80 jaar is hij mogen worden. Hij heeft zich 65 jaar lang ingezet voor ZIJN Transport bedrijf De Rooy, dat vorig jaar het 100-jarig jubileum vierde", aldus de familie.

De Rooy begint zijn autosportcarrière in de rallycross, maar wordt in de jaren tachtig van de vorige eeuw een legende door vanaf 1982 met verschillende DAF-trucks aan de Dakar Rally deel te nemen. Bij zijn eerste (1982) en tweede (1983) poging wordt hij derde en 1985 finisht hij met The Bull op de tweede plaats in het truckklassement.

Twee jaar later behaalt hij zijn grootste succes in de Dakar door met de DAF Turbo Twin II het klassement bij de trucks op zijn naam te schrijven, terwijl hij in het algemeen klassement zelfs elfde wordt. Een jaar later wil hij een gooi doen naar de algehele eindzege, maar bij een ongeluk komt Kees van Loevezijn, navigator van de tweede auto van Team De Rooy om het leven en De Rooy besluit daarop zich uit de Dakar terug te trekken.

Lang kijkt De Rooy niet meer om naar de Dakar, maar in 2002 is hij terug, samen met zoon Gerard. In 2009 stopt hij definitief.