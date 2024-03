Dakar-legende Kenjiro Shinozuka (75) overleden

Treurig nieuws uit Japan. De eerste Japanse Dakar-winnaar bij de auto's Kenjiro Shinozuka is overleden. De voormalig Mitsubishi- en Nissan-coureur kampte al langere tijd met alvleesklierkanker. Shinozuka werd 75 jaar.

Shinozuka is heel lang betrokken geweest bij Mitsubishi. Aan het begin van zijn carrière was de Japanner betrokken bij de fabrikant als monteur, maar zijn talent reikte verder dan het sleutelen aan de wagens. Shinozuka mocht een keer als coureur in een auto plaatsnemen en het was direct duidelijk dat hij daar voor in de wieg was gelegd. Vooral in de rallysport was hij succesvol, waaronder in de Dakar Rally.

In 1986 debuteerde Shinozuka in de loodzware rally die toen nog van Parijs naar Dakar ging. Na een rustig debuutseizoen liet de Mitsubishi-man een jaar later zien dat hij een van de betere was. Met een etappezege op zijn naam pakte hij de derde plaats in de rally. Een jaar later kwam de eindzege dichterbij en werd hij tweede. Juha Kankkunen was de enige die het parcours sneller aflegde dan Shinozuka. De uit Tokio afkomstige coureur bleef dromen van een Dakar-zege en die droom kwam in 1997 uit.

De basis voor die overwinning werd in de eerste week gelegd. Shinozuka won drie etappes met de Panjero, waarmee hij een belangrijke voorsprong op nummer twee en teamgenoot Jean-Pierre Fontenay bouwde. Uiteindelijk werd Shinozuka met vier minuten voorsprong de eerste Japanse Dakar-winnaar. Een jaar later waren de rollen omgedraaid, maar stond Shinozuka met een tweede plaats wel weer op het podium. Ook in 2002 behaalde de Japanner nog een top-drieklassering. Het zou zijn laatste jaar voor Mitsubishi worden, Nissan werd zijn nieuwe werkgever.

Crash en herstel

Het eerste Dakar-seizoen voor Shinozuka en Nissan verliep rampzalig. Hij won nog wel de openingsetappe, maar een ongeluk in de Afrikaanse woestijn werd hem bijna fataal. Hij kwam met zijn auto ongelukkig van een zandduin af en rolde een paar keer over de kop. Shinozuka raakte levensgevaarlijk gewond en werd in kunstmatige coma gehouden. Navigator Thierry Delli-Zotti brak beide benen, maar kwam er relatief goed vanaf. Shinozuka had na het ontwaken uit de coma direct het doel om een jaar later weer aan de start van de Dakar te staan en bereikte dat doel. Tot en met 2007 bleef de coureur actief in Dakar, maar slechts één keer werd de finish bereikt. Na de rally van 2007 hing hij zijn helm aan de wilgen.

In 2022 werd Shinozuka opgenomen in de Japanse autosport Hall of Fame. Daarnaast was hij een graag geziene gast bij autosportevenementen in zijn thuisland. Zo was hij vorig jaar nog een van de veiligheidsmensen bij de WRC-rally in Japan.