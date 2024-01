Analyse: Winnaars en verliezers van de Dakar Rally 2024

Winnaars:

De grote winnaar van de Dakar is zonder enige vorm van twijfel Carlos Sainz sr. De 61-jarige Spanjaard rekende met alle concurrenten af en deed dat met een heel stabiele Dakar. Tijdens deze rally stond de Audi-coureur alleen tijdens drie etappes niet in de top-tien, wat een unieke prestatie is. Met zo'n constant niveau is het dus ook mogelijk om zonder etappewinst het klassement te pakken, iets wat Sainz sr. lukte. Het was een grote verrassing dat de Madrileen de titel pakte, want vooraf werd de routinier niet bestempeld als de beste Audi-coureur. Hij kon al helemaal niet als favoriet worden beschouwd. Te midden van al het gedonder bij Prodrive en na de problemen van zijn teamgenoten Mattias Ekström en Stéphane Peterhansel was al vroeg duidelijk dat Sainz de grote man zou worden. De voorsprong in het klassement zegt genoeg, meer dan een uur hield de Audi-man voor op nummer twee Guillaume de Mevius. En laten we dan toch De Mevius ook een winnaar noemen, want om als debutant bij de auto's de tweede plek te pakken is bijzonder indrukwekkend.

Bij het Dakar-klassement bij de motoren gaan de schijnwerpers in eerste instantie naar Ricky Brabec, maar de winnaar is toch de goedlachse Ross Branch. De Botswaan reed voor het onbekende Indiase motormerk Hero in de Dakar en hield lange tijd zelfs de koppositie in het klassement in handen. Dat was opmerkelijk, want alleen bij de echte Dakar-kenners deed zijn naam een belletje rinkelen. Branch rijdt sinds 2019 in de Dakar mee en is eigenlijk continu niet veel meer dan veldvulling geweest. In totaal stonden er drie etappezeges achter zijn naam, maar verder dan een dertiende plek tijdens zijn debuut in de roemruchte rally kwam hij nog niet. Nog niet, want dit jaar lukte veel. In de proloog liet de 37-jarige coureur zijn krachten al zien en dat was de opmaat voor een ijzersterke Dakar. Twee etappezeges hielpen hem niet aan zijn eerste Dakar-titel, maar toch kan het niet anders dan dat er een grote glimlach op het gezicht van de coureur met de schitterende bijnaam Kalahari Ferrari staat. Mocht Hero voor 2024 de motor nog verder ontwikkelen, dan zijn er zeker kansen om volgend jaar toe te slaan.

Een uitstekende Dakar voor de Tsjechen Martin Macik en Ales Loprais. Ondanks dat de twee coureurs geen teamgenoten waren, stuwden ze elkaar naar ongekende hoogtes en zorgden ervoor dat de Nederlandse truckrijders het nakijken hadden. Macik greep na de 48-uursetappe de macht en liet die niet meer gaan. De succesvolle Dakar voor de Tsjech wordt onderstreept met nog een handvol etappezeges. Loprais ging in het kielzog van Macik naar de tweede plek. De indrukwekkende manier waarop de beide Tsjechen daarna de touwtjes in handen hielden was bijzonder knap. Mitchel van den Brink kon het Loprais een aantal dagen nog lastig maken, maar nadat de jonge Harskamper in de problemen raakte kwam Loprais met de Praga niet meer in de problemen. Twee Tsjechen bij de eerste twee op het podium is erg bijzonder en laat zien hoe goed de Oost-Europeanen het truckrijden onder de knie hebben

Foto: A.S.O. Macik zorgt voor Tsjechisch succes met de titel bij de trucks

Verliezers

Met vier coureurs in de top-tien is het voor KTM geen dramatische Dakar, maar in de rally was wel duidelijk dat het Oostenrijkse merk simpelweg tekortkwam ten opzichte van het sterkere Honda. In 2023 streden de oranje-machines nog om de winst mee en won Kevin Benavides de Dakar en werd Toby Price derde, deze editie kwamen ze niet verder dan plek vier en plek vijf. Een hard gelag voor het motormerk uit Mattighofen, dat toch met andere verwachtingen naar Saudi-Arabië afreisde. Zeker na het vroege uitvallen van Skyler Howes - die in 2023 nog een grote rol speelde en op het podium terecht kwam - had KTM maar al te graag toe willen slaan. Een heel klein doekje voor het bloeden is dat Benavides wel twee keer een etappe won, maar het speelde allemaal in de schaduw van de oppermachtige Honda's van Brabec en Adrien Van Beverenn, en de Hero van Branch af. Voor de camera's van RTL7 vatte Price de malaise bij KTM goed samen. "We hebben nog heel wat huiswerk te doen", aldus de Australiër.

Waar de Tsjechen in de trucks de show stalen, verliep voor Janus van Kasteren het allemaal minder soepel. De Brabander had een vervelende voorbereiding met blessureleed, maar leek in het begin van de Dakar de te kloppen man. Zelfs nadat de koppositie uit handen werd gegeven wilde de De Rooy-coureur niet van treuren weten en vertelde: "Dat haal ik wel weer in!" De 48-uursetappe maakte een einde aan zijn Dakar-droom en een einde aan alle illusies om voor de tweede keer op rij de rally te winnen. Tot overmaat van ramp glipte zelfs een podiumplaats door zijn vingers, verschillende technische problemen aan boord van zijn Iveco. De directeur van een machinehandel weet dat het er bij hoort, maar het kan niet anders dan dat de klap nog even nadreunt. We gaan normaal gesproken de man uit Veldhoven in 2025 weer aan de start zien en er hoeft geen twijfel over te bestaan dat hij getergder dan ooit is.

Waar Audi feest viert, zijn de rapen bij Prodrive meer dan gaar. In de eerste week bleven de interne strubbelingen enigszins onder de radar, maar het was duidelijk dat nieuwkomer Nasser Al-Attiyah zich niet op zijn gemak voelde achter het stuur van de Hunter. De bom barstte nadat in de tweede week twee dagen op rij de auto van de titelverdediger het begaf. Al-Attiyah stapte op woensdag uit de Hunter en besloot de rest van de Dakar niet meer mee te doen. Opmerkelijk, want het was dezelfde Al-Attiyah die voordat de rally begon nog van de daken schreeuwde dat Audi kansloos was voor de titel. Het uitvallen kon op harde woorden van merkgenoot Sébastien Loeb rekenen, die na het uitstappen van de Qatarees in zijn eentje tegen het Audi-blok moest opboksen. Dat het een kansloze missie werd, bleek wel toen Loeb in de voorlaatste etappe zijn ophanging brak. Een langzamere Prodrive van Zi Yungang hielp hem weer op gang, maar meer dan een uur ging er verloren. Het is nu nog altijd maar de vraag of Al-Attiyah in de rest van het WR2C seizoen wel nog voor het Britse merk uit gaat komen of dat hij helemaal de Hunter niet meer instapt. Hoe dan ook, het is voor Prodrive een drama. Volgend jaar werken ze samen met Dacia en rijden Loeb én Al-Attiyah opnieuw voor het merk in de Dakar. Nu maar hopen dat het dan wel wil vlotten en dat Loeb en Al-Attiyah de strijdbijl snel begraven.