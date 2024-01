Brabec viert groot feest na Dakar-titel: "Het had niet beter gekund"

Het grootste feest van de Dakar Rally bij de motoren is voor Ricky Brabec. De Amerikaan reed een nagenoeg foutloze rally en heeft met een voorsprong van tien minuten de Dakar-titel naar zich toegetrokken. Het was in het klassement een spannende strijd tussen de Honda-coureur en Ross Branch. Door de probleemloze ritten trok Brabec aan het langste eind. Na afloop van de laatste korte etappe rond Yanbu is de 32-jarige rijder dan ook in de wolken met zijn overwinning. "Dit voelt fantastisch. We zijn van ver gekomen, het voelde alsof het heel lang heeft geduurd. Ik heb geleverd en ik ben blij met hoe alles ging, hoe het zonder problemen ging. Het team deed het ook goed. We hebben dit jaren geleden ook gedaan en nu weer", jubelt de Californiër tegenover onder andere Motorsport.com.

In de Dakar heeft Brabec eigenlijk geen zwak moment gekend. Ook de rijder zelf ziet in dat het een erg stabiele rally was. "Ik ben nooit gevallen, alleen waren twee keer de achterremmen weg. Dat was mijn fout", legt de winnaar van de Dakar uit. "Ik denk dat de monteurs heel wat werk door mij hebben gehad, maar ik ben heel blij. Het had niet beter gekund." Over de nieuwe Honda waarmee de fabrikant naar Saudi-Arabië afreisde is de nu tweevoudig Dakar-kampioen lovend. "De ontwikkeling is fantastisch. Het is bijzonder om dat in één jaar te doen, zeker omdat het een nieuwe motor is. Je ziet dat de performance goed is, dat de coureurs tevreden zijn en dat Honda blij is met onze inbreng." Zijn helm was nog maar net af en Brabec kijkt alweer vooruit. "De toekomst staat op ons te wachten. Hopelijk kunnen we [volgend jaar] terugkeren met nog een winst", vertelt een zelfverzekerde coureur.

Hoe de festiviteiten eruit gaan zien, weet de Amerikaanse coureur niet, maar hij onthult wel dat het geen uitbundig feest gaat worden. "Ik weet niet hoe we het hier gaan vieren, misschien gaan we uitgebreid dineren. Over anderhalf dag vliegen we naar huis, maar ik heb nog geen idee [hoe het gevierd wordt]. Misschien wel met wat champagne", lacht de Honda-man. De plannen thuis zijn ook nog niet rond, maar hij noemt wel dat het niet lang duurt voordat hij weer op een motor te vinden is. "Ik weet niet wat ik thuis ga doen, maar ik denk dat het wel eens met een motorritje gevierd kan worden. Ik rust niet, ik ben anderhalf uur thuis en dan voel ik de onrust al. Vraag maar aan mijn vrienden, die verklaren me voor gek."