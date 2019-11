Asia Talent Cup-coureur Munandar overleden na crash in Sepang

Het incident gebeurde zaterdagmiddag in de eerste ronde van de Asia Talent Cup-race, de klasse vormde dit weekend het bijprogramma van de MotoGP in Maleisië. Munandar was met de Japanse rijder Shinji Ogu betrokken bij een crash in de tiende bocht van het circuit. De wedstrijdleiding besloot de race middels een rode vlag direct stil te leggen.

De coureur werd ter plekke behandeld voordat hij per helikopter overgebracht werd naar het ziekenhuis van Kuala Lumpur. Daar bezweek de coureur niet veel later aan zijn verwondingen, zo heeft de organisatie in een korte verklaring laten weten.

De FIM bevestigde het overlijden van Munandar in een korte verklaring: “De FIM, Dorna Sports en alle betrokkenen bij de Idemitsu Asia Talent Cup willen condoleances overbrengen naar de familie, vrienden en andere nabestaanden van Munandar.”

Munandar was een van de sterkste rijders in de Asia Talent Cup. Hij pakte dit seizoen twee overwinningen en stond nog vier keer op het podium. De rijder stond op 27 punten achterstand van klassementsleider Takuma Matsuyama en had dit weekend voor het kampioenschap moeten vechten.

Na het fatale ongeval heeft Alberto Puig, niet alleen de teambaas van Honda in de MotoGP maar ook voorman van het Dorna-talentenprogramma, een bijeenkomst met alle coureurs uit het Aziatische kampioenschap georganiseerd. Alle coureurs stemden daarin voor het door laten gaan van de tweede race op zondag, al toonden Puig en de organisatoren wel 'alle begrip' voor coureurs die niet zouden willen deelnemen. Voor de race zullen de coureurs overigens een minuut stilte in acht nemen.