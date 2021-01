WTCR wijzigt programma met latere start op Nürburgring

Door de wijziging begint het WTCR-seizoen drie weken later dan gepland. De openingsmanche vindt nu plaats op de Nürburgring Nordschleife als bijprogramma van de 24 uur van de Nürburgring. De Hongaarse ronde zou aanvankelijk de seizoensopener zijn, maar is nu naar augustus verschoven. Een andere verandering is dat er op de Slovakia Ring helemaal niet geracet zal worden. De zevende en achtste ronde van het kampioenschap worden nu verreden op de Adria International Raceway in Italië. Het FIA WTCR hoopt in 2022 terug te keren naar Slowakije.

Als gevolg van de wijzigingen gaat het WTCR na Duitsland richting de straten van Vila Real, gevolgd door de Spaanse ronde op MotorLand Aragon. Door de vertraagde start zal ook de Aziatische campagne later beginnen. Zuid-Korea ontvangt het kampioenschap een week later dan aanvankelijk gepland, de afsluitende raceweekenden in China en Macau staan voorlopig nog met de originele data op de kalender.

Met het uitstel hoopt de organisatie toch het volledige wedstrijdprogramma af te kunnen werken. “De WTCR-kalender bestaat in 2021 uit acht raceweekenden en met het uitstellen van de start kunnen we er hopelijk voor zorgen dat de hele kalender overeind blijft”, zei WTCR-baas Xavier Gregory. “De vaccinaties voor het coronavirus worden uitgerold en dat gaat voor bescherming zorgen voor de oudere mensen in de samenleving, maar ook voor de medewerkers in de zorg die tegen de pandemie vechten. Het is een complex proces en het kost tijd om dat volledig in te voeren. Ons besluit is daardoor tot stand gekomen, met daarbij ook de restricties wat betreft het reizen en de lokale maatregelen.”

Voor komend seizoen gaat het WTCR terug naar twee races per weekend. In 2018 voerde het kampioenschap juist een format in met drie races per weekend.

Aangepaste WTCR-kalender voor 2021