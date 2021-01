Button keert na twintig jaar als adviseur terug bij Williams

Williams gaf Button in 2000 als onbekende 20-jarige coureur de kans om te debuteren in de Formule 1. Uiteindelijk reed hij slechts één jaar in dienst van het team, maar ruim twintig jaar later keert de Brit in een heel andere rol terug. Hij heeft een meerjarige overeenkomst getekend om adviseur te worden bij de in Grove gevestigde renstal. In zijn nieuwe functie wordt van Button verwacht dat hij een ondersteunende rol gaat vervullen voor zowel de racecoureurs als de rijders in het opleidingsprogramma van Williams. Daarnaast zal hij bij enkele Grands Prix aanwezig zijn voor het team, terwijl hij ook een rol gaat spelen in enkele media- en marketingactiviteiten.

“Het voelt heel goed om weer te kunnen zeggen dat ik bij Williams heb getekend. Toen ik 19 was, was het een moment dat mijn leven veranderde. Ondanks dat het meer dan twintig jaar geleden is, heb ik nu al het gevoel dat ik nooit ben weggeweest”, zei Button over zijn hereniging met Williams. “Sir Frank Williams geloofde in mij en daar ben ik hem eeuwig dankbaar voor en ik heb enorm veel zin in de kans om terug te komen en het team te helpen in de jacht op meer succes. Er moet nog veel werk verzet worden, maar ik twijfel er niet aan dat de toekomst er heel helder uitziet voor dit fantastische team. Ik kan niet wachten om te beginnen.”

Jenson Button in 2000 met Frank Williams

Aanstaand Williams CEO Jost Capito ziet de komst van Button als een ‘nieuwe positieve stap’ die het team vooruit gaat helpen. “Jenson is altijd een vriend van het team geweest en het is dus geweldig om hem weer in de Williams-familie te kunnen verwelkomen”, zei Capito. “Hij heeft recent zijn kwaliteiten in zowel de zakenwereld als de televisiewereld laten zien en is nog altijd een zeer gerespecteerd figuur in de paddock. Al deze ervaring gaat een nieuwe laag toevoegen aan onze transformatie op zowel het technische vlak als van het bedrijf zelf. Ik weet dat iedereen in Grove enorm veel respect voor hem heeft en we kijken ernaar uit om met hem te gaan werken.”

Button stopte eind 2016 met racen in de Formule 1, hoewel hij tijdens de Grand Prix van Monaco in 2017 nog voor Fernando Alonso inviel bij McLaren. Sindsdien rijdt de wereldkampioen van 2009 in andere categorieën, met onder meer een titel in de Japanse Super GT in 2018 als resultaat. Button combineert zijn werkzaamheden bij Williams komend seizoen met tv-optredens bij Sky Sports, waar hij de afgelopen jaren al als analist optrad.