WTCR Macau: Müller controleert eerste race

Müller begon vanaf pole en behield zijn leiding. Michelisz hield Andy Priaulx af voor de tweede plaats. De Hongaar kon Müller nooit echt bedreigen in een eerder tamme race. Müller pakte zo zonder veel problemen een derde seizoenzege in zijn Hyundai. Michelisz was tevreden met de tweede plek, want die volstond om de leiding in de stand over te nemen van Esteban Guerrieri, die achteraan moest starten en pas 24ste werd.

Priaulx stond in de laatste ronde zijn derde plaats af aan teamgenoot Thed Björk, maar uiteindelijk was het Kevin Ceccon die nog de derde plek greep door dat manoeuvre. Rob Huff was vierde voor Björk, Priaulx en Frédéric Vervisch.

Yann Ehrlacher en Hyundai-duo Gabriele Tarquini en Nicky Catsburg maakten de top-tien vol. Michelisz verdedigt nu een voorsprong van 18 punten op Guerrieri. Tom Coronel eindigde als twintigste terwijl Niels Langeveld de finish niet haalde.

Bekijk elke sessie van Macau live en gratis op Motorsport.tv.

WTCR Macau: Race 1