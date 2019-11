Macau GT: Marciello voor Bamber en Vanthoor in kwalificatierace

De race over twaalf ronden begon chaotisch met een crash voor Dries Vanthoor in de snelle Mandarin Bend toen hij polesitter Marciello wilde inhalen met zijn Audi. De race zat er meteen op voor de jongste Vanthoor.

Marciello behield na een Safety Car de leiding voor de twee Rowe Racing Porsches van Earl Bamber en Laurens Vanthoor, het duo dat dit jaar de IMSA GTLM-klasse won. Bij de herstart ging het echter weer mis toen Maro Engel zich verremde in zijn Mercedes, contact maakte met de Audi van Kelvin van der Linde en zo stalgenoot Edoardo Mortara van de baan kegelde.

Na het werk van de marshals was waren er nog maar vier ronden onder groen over. Bamber probeerde wel aan te dringen bij Marciello, maar vond op het smalle stratencircuit geen opening. Marciello was sterker dan de Porsches in de heuvelachtige gedeelte en won voor de Nieuw-Zeelander en Laurens Vanthoor.

Titelverdediger Augusto Farfus was vierde na als twaalfde te zijn gestart in de Schnitzer BMW. Hij pakte in Lisboa uit met een mooie inhaalactie op de Audi van Christopher Haase bij een herstart. Haase was zesde voor Alexandre Imperatori (Porsche), Charles Weerts (Audi), Kevin Estre (Porsche), Joel Eriksson (BMW) en Adderly Fong (Mercedes).

