Rea opent WSBK-seizoen in Aragon met pole, Van der Mark vijftiende

Het World Superbike-seizoen 2021 gaat dit weekend van start op Motorland Aragon. Na drie vrije trainingen op vrijdag en zaterdagochtend stond om 11.10 uur de start van de Superpole op het programma. Alex Lowes begon sterk en zette zijn Kawasaki in de eerste run op de voorlopige pole-position. De Brit reed 1.48.890 en was daarmee ruim vier tienden sneller dan stalgenoot en regerend kampioen Jonathan Rea. Kort daarachter volgde Garrett Gerloff als sterkste Yamaha-rijder, met Go Eleven Ducati-coureur Chaz Davies op P5 en Alvaro Bautista als beste Honda op de zesde stek. Voor Michael van der Mark verliep de eerste run niet zoals gehoopt met een veertiende positie.

De Nederlander, die dit weekend debuteert in het fabrieksteam van BMW, had echter de kans om zich in de tweede run nog verder naar voren te werken. Van der Mark was een van de laatste mannen die een tijd reed in die doorslaggevende run, maar veel bracht het hem niet. Hij verbeterde zich naar 1.50.189, waarmee hij zich duidelijk niet kon mengen in de strijd om pole en niet verder kwam dan de vijftiende startpositie.

Vooraan werd het tempo opgevoerd, maar voorlopige polesitter Lowes slaagde er niet in om zich te verbeteren. Zijn snelste tijd uit de eerste run bleef zodoende staan, maar dat bleek niet genoeg voor de eerste startpositie. Die ging naar Rea, die met een 1.48.458 bijna drie tienden sneller was dan Scott Redding, de beste Ducati-rijder. Van der Marks teamgenoot Tom Sykes reed uiteindelijk de derde tijd, vlak voor Lowes. Davies legde beslag op de zesde tijd, waarna Gerloff, Leon Haslam, Michael Rinaldi en Toprak Razgatlioglu (na het afnemen van zijn snelste tijd) de top-tien voltooiden.

De eerste race van het World Superbike-seizoen vindt later vandaag plaats. Om 14.00 uur doven de lichten om de eerste race van het weekend op gang te brengen.

Uitslag Superpole World Superbike op Motorland Aragon