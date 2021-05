Rea pakt honderdste WSBK-zege in Aragon, Van der Mark elfde

Jonathan Rea verzekerde zich met een dik ronderecord van de pole-position voor de openingsrace van het World Superbike-seizoen. De Brit kwam bij de start goed weg en greep de leiding, terwijl Kawasaki-teamgenoot Alex Lowes van P4 naar P2 klom. Samen reden zij in de eerste ronde 1,3 seconde weg bij naaste achtervolger Scott Redding. Vervolgens besloten de teamgenoten elkaar het vuur aan de schenen te leggen in de eerste helft van de race, totdat de snelheid van Lowes halverwege de achttien ronden tellende race ineens inzakte.

Lowes viel hierdoor terug tot in de schoot bij Yamaha-fabrieksrijder Toprak Razgatlioglu, die vanaf de tiende positie op de grid een goede opmars had gemaakt. Het duo bleef vervolgens tot en met de finish strijden om P2, waarbij ze elkaar enkele keren wisten te passeren. Dat gebeurde echter ver achter Rea, die met 3,9 seconden voorsprong zegevierde op Motorland Aragon en daarmee de magische grens van 100 overwinningen slechtte. Lowes wist Razgatlioglu ternauwernood voor te blijven in de strijd om P2, terwijl de Turkse Yamaha-rijder dus derde werd. Kort daarachter was fabrieksrijders Scott Redding de beste man van Ducati, op de voet gevolgd door merkgenoot Chaz Davies van Team GoEleven.

BMW-rijder Tom Sykes kwalificeerde zich nog knap op de eerste startrij voor de openingsrace van het World Superbike-seizoen, maar in de openingsfase viel hij fors terug. Daarna wist hij zich terug te knokken naar de zesde positie, voor Michael Rinaldi en Leon Haslam. Garrett Garloff legde beslag op P9, terwijl Andrea Locatelli de top-tien voltooide. Michael van der Mark kende intussen een lastig debuut voor nieuwe werkgever BMW. In de kwalificatie zat er niet meer in dan een vijftiende tijd en ook in de race wist de Nederlander zich niet veel verder naar voren te knokken. Uiteindelijk eindigde hij de race in niemandsland op de elfde plek.

Het World Superbike-weekend op Motorland Aragon gaat zondag verder met de Superpole-race, die om 11.00 uur van start gaat. Om 14.00 uur staat de tweede race van het weekend op het programma.

Uitslag World Superbikes Aragon - Race 1