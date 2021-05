Na vijf seizoenen bij Yamaha maakte Van der Mark deze winter de overstap naar het merk uit Beieren, dat sinds enkele jaren investeert in een eigen fabrieksteam. “Het is een grote verandering voor mij, maar de afgelopen maanden zijn eigenlijk heel positief geweest”, vertelde Van der Mark eerder deze week tijdens de teampresentatie. “We zijn begonnen met het testprogramma. Er is ontzettend hard gewerkt, we hebben alle nieuwigheden geprobeerd en hebben wel degelijk stappen gemaakt. Nu waren de wintertests niet heel slecht, maar we kunnen tijdens de races pas echt stappen maken. Dan kunnen we zien waar de motor verder ontwikkeld moet worden.” De Nederlander benadrukt dat hij op z’n plek zit bij het BMW-project, dat gerund wordt door Shaun Muir Racing. “Ik ben blij met m’n plek bij BMW. Er staat ons nog veel werk te doen, maar ik houd van dit soort uitdagingen.”

Het wordt volgens de coureur erg interessant om te zien hoe de verhoudingen bij de start van het seizoen zijn, vooral omdat hij zo kan ontdekken waar het pakket tekortkomt ten opzichte van de concurrentie. “Door de tegenstand te bekijken, ontdekken we onze zwakke en sterke punten. MotorLand Aragon is wat dat betreft een goed startpunt, zeker na de test die we daar eerder gedaan hebben. Dat is erg positief.” Door de gevolgen van het coronavirus heeft Dorna voor dit seizoen een compacte kalender voor het WK Superbikes. Dat betekent dat de tweede ronde volgende week al op het programma staat in Estoril. Ook op dat circuit heeft Van der Mark al ervaring met de BMW. “Daar maakte ik vorig jaar mijn debuut met BMW, dus ik heb op beide circuits al gereden met BMW en dat maakt het iets makkelijker.”

Voor het podium vechten is volgens Van der Mark in deze fase van het seizoen nog iets te hoog gegrepen: “Natuurlijk willen we dat bereiken, maar we zijn nu nog bezig met de ontwikkeling van deze motor. We moeten zorgen dat we het maximale uit onszelf halen. We doen ons best, maar ik heb op dit moment geen gigantische verwachtingen.”