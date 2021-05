Van der Mark verruilde Yamaha de afgelopen winter voor BMW. Het Duitse fabrieksteam had voor dit seizoen een volledig nieuwe motor gebouwd en dat, in combinatie met nieuweling Van der Mark, betekende dat er een dubbel druk testprogramma was. Het merk kwam niet zoveel in actie als bijvoorbeeld Kawasaki, maar desondanks was Van der Mark blij met het testwerk dat op MotorLand Aragon gedaan werd.

“We hebben een goede test achter de rug, tweeënhalve dag met perfecte omstandigheden”, verklaarde Van der Mark voor de camera van WorldSBK.com. “We hadden ontzettend veel te doen. We hebben gewerkt aan de zitpositie, maar ook aan de elektronica en andere zaken waar ik wel blij mee was. Uiteindelijk bleek dat we zoveel te doen hadden, dat we aan het eind niet eens aan een snelle run toekwamen.” Het zorgde ervoor dat Van der Mark maar liefst 173 ronden reed, maar dat zijn snelste ronde meer dan twee seconden langzamer was dan koploper Jonathan Rea. Ten opzichte van BMW-stalgenoot Tom Sykes kwam Van der Mark iets minder dan een seconde tekort. “Ik denk dat we nog een stap moeten maken, maar ik ben blij dat we deze test gedaan hebben. We hebben veel zaken geprobeerd waar we mee verder kunnen, maar ook die we niet meteen kunnen gebruiken. We weten waar we beter moeten worden en wat ik goed vind aan deze motor. Wat dat betreft ben ik best tevreden.”

Het belangrijkste voor de coureur was om zijn draai te vinden op de nieuwe machine van BMW. Met elke exit voelde Van er Mark zich vertrouwder. “Het was een grote verandering, maar ook de nieuwe motor is anders dan de voorganger van BMW. Ik moet veel rijden om aan de motor te wennen, maar ik denk dat ik nu wel op het niveau zit dat ik meteen snel ben als ik op de motor stap. Het gaat altijd om de laatste paar tienden die het moeilijkste te vinden zijn. We maken goede vooruitgang. We hopen nog iets meer drive te vinden in het chassis en met de elektronica. Verder ben ik heel blij met deze motor.”

Veel potentie

Het is op dit moment nog niet realistisch om uitslagen te verwachten “Het liefste zou ik iedereen om de oren rijden”, lacht Van der Mark op de vraag wat we van hem mogen verwachten. “Maar het is nog een beetje vroeg. Onze basis is goed, maar we moeten zorgen dat we meer drive hebben en een beter tempo kunnen rijden. Er zit veel potentie in deze motor, dus ik hoop dat we vroeg of laat voor het podium kunnen vechten.”

Over twee weken begint het WSBK-seizoen ook op MotorLand Aragon.