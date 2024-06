Razgatlioglu pakt WSBK-pole in Misano, Van der Mark crasht

Na de races op TT Circuit Assen hadden de teams en rijders van het World Superbike zes weekenden vrijaf, voordat ze zich dit weekend in Misano meldden voor de vierde ronde van het seizoen 2024. Het fabrieksteam van Ducati verteerde de pauze goed, want na de drie vrije trainingen stonden Nicolo Bulega en wereldkampioen Alvaro Bautista op de eerste twee posities. Daarachter volgden de GRT Yamaha's, met Toprak Razgatlioglu als nummer vijf. Michael van der Mark begon met een achtste tijd op de gecombineerde ranglijst aan de superpole, waarin de startopstelling voor de openingsrace en de zondagse superpolerace werd bepaald.

De kwalificatiesessie draaide uit op een mooi duel om de pole-position tussen Razgatlioglu en Bulega. De Turk van BMW vatte de koe bij de horens door met 1.32.786 aan de sessie van 15 minuten te beginnen, waarmee hij direct een nieuw ronderecord reed. Een ronde later scherpte Razgatlioglu die tijd aan tot 1.32.709, maar Bulega had met 1.32.556 meteen een antwoord klaar. De Italiaan van Ducati voerde daarmee het veld aan na de eerste runs, voor Razgatlioglu en de sterke Remy Gardner. Van der Mark moest het op dat moment doen met de dertiende positie, al had de Nederlander in de tweede run nog een kans om progressie te boeken.

Daar slaagde Van der Mark niet in, want net als Andrea Iannone crashte hij in de slotfase. Daardoor viel de BMW-rijder terug naar de zestiende plek en dus heeft hij veel werk te verzetten om in de races tot goede resultaten te komen. Helemaal vooraan bleven Razgatlioglu en Bulega strijden om de pole-position. In de tweede run klokte Razgatlioglu 1.32.320, maar Bulega dook daar meteen weer onderdoor met 1.32.221. Dat leek voldoende voor pole-position, maar zijn tijd werd wegens gele vlaggen geschrapt. De pole ging zodoende dus naar Razgatlioglu, voor Bulega en Gardner. Alex Lowes, Bautista en Andrea Locatelli veroverden een plek op de tweede startrij, met Iannone, Sam Lowes, Dominique Aegerter en Tito Rabat op de resterende plekken in de top-tien.

De eerste race van het World Superbike in Misano gaat zaterdagmiddag om 14.00 uur van start.

Uitslag superpole World Superbike Misano