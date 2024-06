WK Superbike schrapt raceweekend in Hongarije, Estoril keert terug

Balaton Park was een van de nieuwe toevoegingen aan de WK Superbike-kalender van 2024. In het weekend van 24 en 25 augustus zou de raceklasse voor productiemotoren op het nieuwe Hongaarse circuit racen, al was het nog wachten op definitieve goedkeuring van de omloop. Nu blijkt echter dat Balaton Park niet op tijd gereed is om een WSBK-weekend te organiseren, waardoor het circuit van de kalender is gehaald. In plaats daarvan wordt Estoril aan het programma toegevoegd. Het Portugese circuit ontvangt het WK Superbike tussen 11 en 13 oktober, waarmee dit de voorlaatste van twaalf raceweekenden wordt. De seizoensfinale in Jerez is daardoor met een week uitgesteld en vindt nu tussen 18 en 20 oktober plaats.

Estoril is geen onbekend terrein voor het WK Superbikes, dat er in het verleden vijf keer heeft geracet. De eerste keer was in 1988 - het eerste jaar in het bestaan van het kampioenschap - en daarna volgden nog races in 1993 en van 2020 tot en met 2022. In het laatste jaar wist Álvaro Bautista de eerste race in Portugal te winnen, waarna Jonathan Rea zowel de superpolerace als de tweede hoofdrace op zijn naam schreef. Rea wist diezelfde races in 2021 ook al te winnen, al ging Scott Redding destijds aan de haal met de zege in de openingsrace. In 2020 was Toprak Razgatlioglu de sterkste in de openingsrace en de superpolerace in Estoril, waarna Chaz Davies de winst pakte in de tweede hoofdrace.

Het WK Superbike zit momenteel in een periode van zeven weken zonder races. Het recentste raceweekend was eind april op TT Circuit Assen, terwijl het seizoen pas op 15 en 16 juni vervolgd wordt op het circuit van Misano. Daarna volgen nog ontmoetingen op Donington Park, in het Tsjechische Most, Portimão, Magny-Cours en het Italiaanse Cremona, waar WSBK dit jaar ook voor het eerst racet. Via MotorLand Aragón en Estoril wordt vervolgens toegewerkt naar de finale in Jerez.

World Superbike-kalender 2024