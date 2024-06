Mia Rusthen raakt zwaargewond in allereerste World WCR-race

Het allereerste seizoen van de FIM Women's Circuit Racing World Championship wordt dit weekend afgetrapt met een raceweekend op Misano World Circuit Marco Simoncelli. Tegen het einde van zaterdagochtend begonnen de 26 rijdsters aan de openingsrace over twaalf ronden, maar in de zesde ronde moest de race al onderbroken worden. De aanleiding daarvoor was een nare crash van Mia Rusthen. Ze ging in de laatste bocht op hoge snelheid onderuit, waarna de rode vlag werd gezwaaid om haar medische assistentie te kunnen verlenen. María Herrera reed op dat moment aan kop.

Terwijl de herstart van de World WCR-race werd uitgesteld tot na afloop de World Supersport-race, bleef lang onduidelijk hoe Rusthen eraan toe was. Later volgde een update vanuit de organisatie van het World Superbikes, waaruit duidelijk werd dat de Noorse zwaargewond is geraakt. "Rijder #29 Mia Rusthen heeft een polytrauma opgelopen en wordt overgebracht naar het Bufalini Trauma Centre in Cesena voor nadere onderzoeken en een behandeling", leest de verklaring.

Het eerste seizoen van de World WCR is zodoende met een valse start begonnen. Het kampioenschap voor vrouwen werd dit jaar geïntroduceerd als vervolgstap na het Europese kampioenschap voor vrouwen. Alle rijdsters rijden op een Yamaha YZF-R7 die door één technische en logistieke partner wordt geprepareerd, om er zo voor te zorgen dat het speelveld voor alle rijdsters gelijk is. Tegelijkertijd geldt World WCR niet als een opleidingsklasse voor jonge vrouwelijke talenten, al is niet uitgesloten dat sterke rijdsters op termijn de stap richting World Supersport of het World Superbike zetten.