Rusthen loopt hoofdblessure op bij WorldWCR-crash in Misano

De openingsrace van het WorldWCR-kampioenschap - een nieuw wereldkampioenschap wegrace voor vrouwen - in Misano werd zaterdag ontsierd door een zware crash van Mia Rusthen. De Noorse rijdster kwam aan het einde van de vijfde ronde hard ten val in de laatste bocht en omdat ze medische assistentie nodig had, werd de race vrijwel meteen stilgelegd. Het kampioenschap communiceerde vervolgens dat Rusthen met een polytrauma werd afgevoerd naar het Bufalini Trauma Centre in Cesena, waar ze aanvullende onderzoeken onderging.

Uit die aanvullende onderzoeken is gebleken dat Rusthen een hoofdblessure heeft opgelopen, zo meldt de organisatie van de WorldWCR. Ook heeft ze een hersenschudding opgelopen, maar tevens is haar toestand gestabiliseerd. "WorldWCR-rijdster #29 Mia Rusthen heeft een hoofdblessure met een hersenschudding opgelopen en wordt momenteel behandeld in het Bufalini Trauma Centre in Cesena", meldt het kampioenschap. "De toestand van de patiënt is gestabiliseerd."

Wegens tijdsbeperkingen werd de hervatting van de eerste WorldWCR-race in Misano uitgesteld tot na de races van de World Superbike en World Supersport. Uiteindelijk keerden de overgebleven deelneemsters om 16.00 uur terug op het asfalt van Misano World Circuit Marco Simoncelli, waarom 16.20 uur het startsein werd gegeven voor een korte race over vijf ronden. María Herrera schreef de race uiteindelijk op haar naam om de eerste winnares in WorldWCR te worden, nadat ze in de laatste ronde in een prachtig gevecht won van Ana Carrasco. Sara Sanchez completeerde het podium.