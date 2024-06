Razgatlioglu wint en pakt leiding in WSBK, Van der Mark achtste

Eerder op zaterdag stelde Toprak Razgatlioglu zijn eerste pole-position als BMW-rijder veilig door. Hij profiteerde van een geschrapte rondetijd van Nicolo Bulega, die voor eigen publiek in Misano desondanks tot de tweede tijd kwam. Remy Gardner completeerde de eerste startrij voor de openingsrace over 21 ronden in Italië, waar Michael van der Mark na een crash in de superpole vanaf de zestiende positie moest starten.

De start van de race in Misano was voor Gardner, die als eerste uit de eerste bochtencombinatie kwam, voor Razgatlioglu en regerend wereldkampioen Alvaro Bautista. Gardner en Razgatlioglu sloegen meteen een gaatje richting Bautista, waarna het tweetal met elkaar in gevecht ging. In de vierde ronde leidde het tot een inhaalactie van de Turkse BMW-rijder in bocht 8, waarna hij meteen een gaatje sloeg richting de achtervolgers. Gardner kwam intussen langzaam maar zeker onder druk te staan van Ducati-teamgenoten Bautista en Bulega, die tot de zesde ronde moesten wachten op een inhaalactie. Bautista zette de GRT Yamaha-rijder in bocht 10 aan de kant, een bocht later wurmde ook Bulega zich voorbij de Australiër.

Bautista was niet bij machte om het gaatje richting Razgatlioglu te dichten en moest eerder vrezen voor Bulega, die in de achtste ronde in bocht vijf aan zijn teamgenoot voorbijging. De thuisrijder van Ducati wist in eerste instantie nog iets van zijn achterstand van twee seconden af te snoepen, maar daarna stabiliseerde het verschil. Dat zou in het restant van de race ook niet meer veranderen, waardoor Razgatlioglu zijn vierde zege van het seizoen boekte en de eerste BMW-rijder sinds 2012 werd die aan de leiding van het World Superbike-kampioenschap staat. Het podium werd gecompleteerd door Bulega en Bautista.

De strijd achter het podium werd na enig duw en trekwerk gewonnen door Andrea Locatelli, die Alex Lowes voor bleef in de strijd om de vierde plek. Gardner moest zich tevredenstellen met de zesde plaats, voor Andrea Iannone en Van der Mark. De Nederlander van BMW kwam na de eerste ronde al als elfde door en maakte vervolgens zelf nog twee plaatsen goed, waarna hij ook profiteerde van de crash van Sam Lowes. Danilo Petrucci werd bij zijn terugkeer na blessureleed negende, terwijl Iker Lecuona de top-tien completeerde. De overige punten werden gescoord door Axel Bassani, Garrett Gerloff, wildcard Michele Pirro, Michael Ruben Rinaldi en Scott Redding. Zesvoudig kampioen Jonathan Rea crashte in de openingsronde al, iets wat ook Xavi Vierge overkwam.

Ook zondag komt het World Superbike weer in actie in Misano. Dan staat om 11.00 uur de superpolerace op het programma, om 14.00 uur volgt de tweede hoofdrace.

Uitslag race 1 World Superbike Misano