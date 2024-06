Razgatlioglu wint ook superpolerace Misano, Van der Mark buiten top-tien

De zaterdag van het World Superbike in Misano was al de dag van Toprak Razgatlioglu, die de snelste was in de superpole en vervolgens ook de eerste hoofdrace op zijn naam schreef. Zondagochtend mocht de BMW-rijder ook vooraan beginnen tijdens de korte superpolerace over tien ronden, waarin ook de eerste drie startrijen voor de tweede hoofdrace bepaald werden.

De startfase was echter voor Nicolo Bulega, die bij de start kort de leiding greep, maar daarna even terugviel naar de derde positie. De Italiaan van Ducati knokte zich later in de eerste ronde opnieuw naar de leidende positie, voor Razgatlioglu en Alex Lowes. Pas in de vierde ronde slaagde Razgatlioglu er weer in om de leiding te grijpen, die hij vervolg ook niet meer zou afstaan. De Turkse rijder controleerde de race en kwam met 1,6 seconden voorsprong over de finish om zijn vijfde seizoenszege én pole-position voor de tweede hoofdrace veilig te stellen. Bulega kwam als tweede over de finish, terwijl Lowes de laatste podiumplek behaalde op zijn Kawasaki.

Lowes moest in de openingsfase van de superpolerace zien af te rekenen met regerend wereldkampioen Alvaro Bautista. Dat duel kwam in de zesde ronde echter vroegtijdig ten einde toen Bautista in de tiende bocht onderuit ging. De Ducati-rijder stapte wel weer op zijn Panigale V4R, maar meer dan de zeventiende plaats zat er uiteindelijk niet in. Yamaha-rijder Andrea Locatelli kon daardoor de vierde plek veiligstellen op zondagochtend, met Andrea Iannone op de vijfde plek als de beste rijder van een onafhankelijk team. Axel Bassani kwam als zesde over de finish, gevolgd door Iker Lecuona als de beste Honda-rijder. Jonathan Rea knokte zich een dag na zijn zware crash in de eerste hoofdrace naar de achtste plek, terwijl Danilo Petrucci en Dominique Aegerter de top-tien completeerde.

Michael van der Mark wist dat hij in de superpolerace voor de lastige opgave stond om zich naar een plek bij de eerste negen te rijden en zo een plekje op de eerste drie rijen te veroveren. Vanaf de zestiende startpositie wist de Nederlander van BMW wel wat progressie te boeken, maar hij moest het uiteindelijk doen met de twaalfde positie aan de finish. Zodoende start hij later op zondag wederom als nummer zestien in de tweede hoofdrace.

De tweede hoofdrace van het World Superbike in Misano wordt zondag om 14.00 uur verreden.

Uitslag superpolerace World Superbike Misano