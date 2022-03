Frustrerend NASCAR Cup-debuut Hezemans: Uitvalbeurt en verkeerde setup

Tijdens de Daytona 500 debuteerde Team Hezeberg als eerste Europese en Nederlandse team in de NASCAR Cup Series, het hoogste niveau van het stock car-racen in de Verenigde Staten. Tijdens de zesde krachtmeting van het seizoen op het Circuit of the Americas volgde het debuut van de eerste Nederlandse coureur in de NASCAR Cup. Loris Hezemans mag bij het Nederlandse team instappen voor de zes races die de klasse op road courses rijdt in 2022, waar het bezoek aan Texas de eerste van was. Na veelbelovende tests op de road course in Charlotte hoopte Hezemans aardig mee te kunnen, maar op COTA stond hem een lastige race te wachten.

“Dat klopt inderdaad. Vanaf het begin zaten wij er eigenlijk qua set-up helemaal naast”, blikte Hezemans met Rick Winkelman terug op zijn debuut in de NASCAR Cup. “De auto had giga-overstuur, zoveel overstuur dat we zeven, acht mijl per uur langzamer de bocht in moesten gaan om de bocht door te komen, want als de auto eenmaal gaat glijden is die niet meer te houden. We waren echt aan het pushen, maar we verloren ook veel onder het remmen. Daar was sprake van best wel wat fading. Heel frustrerend. Op het eind kwamen we wel een beetje terug en reden we als 30e, 31e. Dat is natuurlijk niet waar we willen zitten, maar daarna ging de versnellingsbak kapot.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Loris Hezemans kijkt naast zijn auto op de laptop naar data en videobeelden. Foto: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Hezemans heeft zijn eerste weekend dus afgesloten met een uitvalbeurt, na een race waarin hij het tempo ook niet helemaal kon volgen. “Over het algemeen is dit zeker een weekend waar we met Team Hezeberg goed naar gaan kijken. Ook hoe we dit serieus kunnen aanpassen, want van de tiende plek op de Charlotte Roval staan we nu ineens achteraan”, stelde hij. Bij Hezemans is er ook het besef dat een testsessie iets anders is dan een race, “maar de snelheid zat er gewoon goed in. We hebben de data ook vergeleken met andere teams en we zagen gewoon dat dat klopte. Nu zaten we er echter niet een beetje naast, maar helemaal naast.”

Zeer beperkte voorbereidingstijd tijdens raceweekend

Wat Hezemans tijdens zijn eerste race in de NASCAR Cup ook niet geholpen heeft, was het feit dat er amper tijd was om voorbereidingen te treffen op de kwalificatie en de race. “In totaal hebben we in de vrije training en de kwalificatie zeven rondjes gereden”, analyseerde de 24-jarige Nederlander, die tweevoudig kampioen is in de Europese NASCAR-klasse. Hij concludeerde eveneens dat Team Hezeberg op enkele fronten nog een behoorlijke achterstand heeft op de topteams. “Je kan natuurlijk niet testen, dus de grote teams besteden het geld vooral aan een seven post shaking rig en simulatorwerk. Wij moeten vanaf nu ook gaan kijken hoe we qua preparatie beter terug kunnen komen.”

Het eerstvolgende optreden van Hezemans staat gepland voor 12 juni. De NASCAR Cup Series racet dan op Sonoma Raceway. Daarna volgen in ieder geval nog Road America, de road course van Indianapolis, Watkins Glen en de Charlotte Roval. Voor deelname aan races op ovals moet Hezemans nog goedkeuring krijgen.