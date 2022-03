Hendrick met Next Gen NASCAR-wagen naar 24 uur van Le Mans

Het nieuws werd donderdagavond bekendgemaakt door NASCAR en Hendrik Motorsports. Men wel met een aangepaste Chevrolet Camaro ZL1 meedoen aan de Franse klassieker. Het moet een eerbetoon zijn aan NASCAR-oprichter Bill France senior, die bijna een halve eeuw geleden al met stockcars naar Frankrijk reisde. Hoe de wagen aangepast gaat worden en welke coureurs namens het team gaan rijden, wordt op een later moment bekend. Wel is duidelijk dat Hendrik Motorsport het project gaat runnen met Chad Knaus als projectmanager. Ook heeft ACO-voorman Pierre Fillon aan Motorsport.com laten weten dat de wagen een hybride-component moet hebben om deelname af te dwingen.

“Al vroeg in de geschiedenis van NASCAR vond mijn vader het belangrijk dat we een internationale rol zouden spelen, er is geen groter toneel dan de 24 uur van Le Mans”, zei Jim France, NASCAR-voorzitter en CEO. “In de samenwerking met Hendrik Motorsports, Chevrolet en Goodyear hebben we de meest succesvolle combinatie uit de historie van NASCAR. We kijken uit naar het tonen van de technologie van de NextGen-wagen en hopen met een competitieve wagen aan de start te komen in deze historische race.”

Bill Frances deed op 12 juni 1976 voor het eerst mee aan de 24 uur van Le Mans. Hij zette destijds twee wagens in: een Dodge Charger van en gereden door Hershel McGriff en een Ford torino die gereden werd door Richard Brooks en Dick Hutserson.

Garage 56 is een inschrijving die de ACO apart houdt voor de ‘technologie van morgen’. De eerste Garage 56-inschrijving was de Nissan DeltaWing in 2012. De meest recente inschrijving was de viervoudig geamputeerde Frederic Sausset in de 2016-editie van de 24 uur van Le Mans.