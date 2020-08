Morbidelli ijzersterk in derde training, Dovizioso naar Q1

Na de vrijdagtrainingen waren de rijders niet echt te spreken over de staat van het circuit in Brno. Er was weinig grip en dat gegeven zorgde in combinatie met een hobbelig baanoppervlak dat er tijdens de traditionele bijeenkomst van de Safety Commission volop geklaagd werd over de staat van het 5,4 kilometer lange asfaltlint van Brno. Desondanks werd er zaterdagochtend gewoon weer gereden toen het licht aan het eind van de pitstraat op groen sprong.

Na de vrijdagtrainingen stonden de beide coureurs van Petronas Yamaha SRT aan de leiding in de gecombineerde tijdenlijst. De derde training moest doorslag geven omtrent directe plaatsing voor Q2, die later op zaterdagmiddag verreden wordt. Franco Morbidelli zette zijn uitstekende vorm van de vrijdag door en klokte al vroeg in de sessie een 1.56.037. Die tijd zou niet meer achterhaald worden door de andere rijders. De Braziliaanse Italiaan pakte de eerste plaats en was al in een vroeg stadium veilig voor een plek in Q2.

Verrassend genoeg wist ook Johann Zarco zich vroeg te plaatsen. De Fransman reed een ijzersterke sessie met de GP19, hij bleef op 16 duizendsten van een seconde van Morbidelli steken. De Avintia-rijder was daarmee iets rapper dan landgenoot Fabio Quartararo, die in de derde training genoegen moest nemen met de derde plaats. Hij was iets minder dan een tiende langzamer dan zijn teamgenoot, maar stond uiteraard glansrijk in de top-tien en had plaatsing voor Q2 binnen. Pol Espargaro zette de KTM RC16 op de vierde plaats terwijl Valentino Rossi hard moest werken voor een plek in de top-tien.

Rossi klokte enkele minuten voor het einde van de sessie een 1.56.336 en dat leek meer dan genoeg voor directe plaatsing voor Q2. Niets bleek minder waar. Binnen mum van tijd zakte Rossi naar de achtste plaats en moest er toch nog een nieuwe zachte band gestoken worden voor een ultieme ronde. Rossi leverde in die ronde, hij verbeterde zich naar 1.56.150 en dat was genoeg voor de vijfde tijd. Aprilia-rijder Aleix Espargaro toonde ook de positieve vooruitgang van de RS-GP, de Spanjaard klokte de zesde tijd nadat hij een knappe ronde wist te rijden.

Joan Mir was de beste van de Suzuki’s op de zevende plaats, Cal Crutchlow plaatste zich op het laatste moment ook nog voor Q2. Hij reed een 1.56.263, goed voor de achtste plaats. Maverick Viñales ging met de hakken over de sloot door, hij eindigde als negende. Danilo Petrucci was de enige rijder op een nieuwe Ducati die zich wist te plaatsen voor Q2.

Enkele opvallende namen haalden het niet: Alex Rins klokte in het begin van de sessie nog een knappe tijd, maar hij kon zich uiteindelijk niet meer verbeteren en werd elfde. Takaaki Nakagami, vrijdag nog snelste in VT1, haalde het eveneens niet. Hij werd twaalfde, nog voor Ducati-kopman Andrea Dovizioso. De Italiaan bleef steken op bijna een halve seconde van Morbidelli.

De vierde vrije training begint zaterdagmiddag om 13.30 uur, aansluitend begint de kwalificatie.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Tsjechië - Vrije training 3

Uitslag volgt.