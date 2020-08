Quartararo niet blij, wel snelste in tweede training GP Tsjechië

Nadat het gripniveau tijdens de eerste vrije training op het circuit van Brno nog niet bepaald optimaal was, kwamen de MotoGP-coureurs vrijdagmiddag onder betere omstandigheden op de baan. Eén coureur kwam niet in actie tijdens de tweede vrije training: Francesco Bagnaia crashte in de slotfase van de eerste training en moest voor onderzoek naar het ziekenhuis met een knieblessure. Een slecht moment voor de Pramac Ducati-rijder, die twee weken in Jerez grote indruk maakte. Zodoende stonden er nog 21 rijders aan het vertrek van de tweede training en nam er – naast Marc Marquez – weer iemand plaats in de ziekenboeg.

Het ging vrijdagmiddag niet van een leien dakje voor WK-leider Quartararo, maar hij noteerde wel de snelste tijd. In het eerste deel van de sessie zat de coureur meermaals hoofdschuddend op de machine en maakte hij misbaar richting zijn machine. Toen de zachte band tegen het eind van de sessie gemonteerd werd, zette de Fransman het recht. Hij noteerde een 1.56.502 en ging daarmee zeven duizendsten sneller dan zijn teamgenoot Franco Morbidelli, die even daarvoor de snelste tijd noteerde. Miguel Oliveira verraste met de derde tijd, de KTM Tech 3-rijder was een halve tiende langzamer dan Quartararo. Johann Zarco stond er opnieuw goed bij in de tweede sessie, hij klokte de vierde tijd. Ook hij stond op minder dan een tiende van Quartararo.

Maverick Viñales klokte de vijfde tijd voor Suzuki-rijder Joan Mir. Aleix Espargaro bracht zijn Aprilia op de zevende plaats terwijl zijn jongere broer Pol Espargaro niet verder dan de achtste plaats kwam. Takaaki Nakagami was vanochtend nog de snelste, maar kwam nu niet verder dan de negende tijd. Jack Miller sloot de sessie af op de tiende plaats.

Daardoor waren er enkele notabelen die nog geen plek voor Q2 pakten. Valentino Rossi op de twaalfde plaats, Alex Rins met P13 en beide Ducati-fabrieksrijders Danilo Petrucci (P14) en Andrea Dovizioso (P15). Zij moeten zaterdagochtend aan de bak om alsnog een plekje voor Q2 veilig te stellen.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Tsjechië - Vrije training 2