Espargaro klaagt steen en been: "Brno niet MotoGP-waardig"

Het circuit van de Grand Prix van Tsjechië heeft sinds 2008 geen nieuwe asfaltlaag meer gekregen. De grip is in de loop der jaren minder geworden, bovendien is het oppervlak een stuk hobbeliger geworden. Verschillende rijders klaagden na afloop van de vrijdagtrainingen over de staat van het circuit, Aprilia-rijder Espargaro was de meest stellige. “De omstandigheden zijn rampzalig”, aldus Espargaro. “Het is een van de slechtste circuits waar ik ooit op gereden heb, niet alleen wat betreft grip. Het gripniveau is heel laag. Maar ook de hobbels. We hebben [vrijdag] zoveel crashes gezien in alle klassen. Het voelde op een paar plekken alsof het nat was, je kunt niet pushen. Zodra je druk op de voorkant van de machine zet, ga je onderuit.”

Gevraagd welke plekken het slechtst zijn, reageerde Espargaro: “Bocht 10 is heel slecht, maar bocht 13 is ook ongelooflijk. Ik rem midden op het rechte stuk en halverwege de bocht kun je veel minder hellingshoek hebben dan dat je normaal zou doen. Bocht 10 is ook heel hobbelig, het circuit is momenteel niet in staat om een MotoGP-race te houden. Afgezien van de hobbels is er gewoon heel weinig grip. De rondetijden in de MotoGP zijn heel langzaam. Als je kijkt naar de andere klassen waren er veel te veel crashes op vrijdag. Wat mij betreft is het niet acceptabel dat we hier racen. Dit is niet het niveau voor de MotoGP, het is een ramp.”

Lastig moment voor investering

Volgens KTM-rijder Pol Espargaro is een nieuwe asfaltlaag ‘noodzakelijk’ voor Brno, maar hij denkt dat het lastig is om een flinke investering te doen aangezien de inkomsten vanwege de coronacrisis gekelderd zijn. Yamaha-rijder Valentino Rossi sloot zich aan bij de lezing van de KTM-man. “De situatie is de laatste jaren al een beetje lastig in Brno, maar je begrijpt ook dat zoiets enorm veel geld kost. We hebben het over miljoenen euro’s. Dat is niet eenvoudig en ik begrijp het ook wel in de huidige situatie. Er zijn geen fans, het circuit wordt niet veel gebruikt. Ik weet niet of ze het opnieuw gaan asfalteren.”

Met medewerking van Lewis Duncan