Espargaro snel in Doha GP, maar baalt van 'walgelijke' P13

De kwalificatie is voorlopig het grote euvel voor de jongste van de broers Espargaro. Hij vertrok als vijftiende, maar kreeg aansluiting met de kopgroep. De Honda-rijder maakte vervolgens ‘twee gigantische fouten’ en zakte daardoor weg naar de dertiende plaats. Vanwege zijn matige startpositie verloor Espargaro naar eigen zeggen aardig terrein in de openingsfase. Het feit dat hij nog geen foutloos weekend af kan werken, noemt hij ‘pijnlijk’.

“Wat betreft de rondetijden was de race beter dan ik dacht en ik denk ook dat Honda tevreden kan zijn. Wat betreft het tempo in de race zijn we klaar om voor het podium te vechten en te winnen. In Qatar heb ik normaal gesproken nooit echt goed gepresteerd”, zei Espargaro. “Maar ik ben niet tevreden met de positie. Ik maakte twee gigantische fouten waardoor ik buiten de top-zes viel. We hadden zevende of zesde kunnen worden, maar uiteindelijk was het P13. Dat is een walgelijk resultaat als je naar de uitslag kijkt. Maar als je voorbij de uitslag kijkt, zie je dat we goed begonnen. Het gevoel was geweldig en ik voelde me snel. Het probleem is dat we het hele weekend nog niet foutloos kunnen afwerken en dat is pijnlijk.”

Kampioenschap is mogelijk

Espargaro is ervan overtuigd dat hij het potentieel van de motor in de volgende races kan benutten en dat het vechten voor het kampioenschap tot de mogelijkheden behoort als hij de kwalificaties kan verbeteren. “Op dit moment is dit het slechtste circuit van Honda, dat is zeker. We hebben geen sessie gehad waarin we dachten, het tempo zit er lekker in of de rondetijd is goed. Ondanks dat was ik een van de snelste rijders in de race. Het voelt alsof ik op de beste motor van de grid zit. Als we vanaf de eerste twee rijen kunnen starten, zouden we op een dag als deze zeker meedoen om het podium. Maar vanaf de vijftiende startplek verlies je juist vier seconden in de eerste ronden. Voor ik in de fout ging zat ik op 2.2 seconden, dus ik had al veel tijd gewonnen op de koplopers. De motor was waanzinnig goed. Het enige probleem is dat we het perfecte weekend nog niet gehad hebben. Maar ik voel me sterk genoeg om aan het eind van dit jaar wereldkampioen te worden, we moeten zorgen dat we op zaterdag sterker worden. Als dat lukt, kunnen we elke race meedoen om de podiumplekken.”