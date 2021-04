Viñales: Je moet ‘gek’ zijn om te strijden met Ducati-rijders

De mannen van Ducati maakten een zeer sterke indruk tijdens de openingsraces van het MotoGP-seizoen op Losail. Vooral op topsnelheid waren de Italiaanse machines moeilijk te kloppen, maar desondanks wist het merk geen van de twee races te winnen. Afgelopen zondag ging de zege naar Yamaha-rijder Fabio Quartararo, die daarmee het kunststukje van teamgenoot Viñales een week eerder, herhaalde. De Spanjaard won de openingsrace van het seizoen en werd zondag na een matige start nog vijfde. Na afloop van de Grand Prix van Doha gaf hij toe dat hij te veel van zijn Yamaha had gevraagd in de jacht op een podiumplaats.

“Ik denk dat we twee goede resultaten hebben geboekt en daardoor gaan we zeer tevreden naar huis. Ik was hard aan het pushen op de motor en in de laatste drie ronden was het een gekkenhuis, ik ging er echt voor”, vertelde Viñales, die in het kampioenschap tweede staat met vier punten achterstand op Johann Zarco. “Ik vroeg te veel van mijn motor, dus de volgende keer ga ik proberen voorzichtiger te zijn om zo te proberen het maximale eruit te halen voor het geval ik me terug moet vechten. Maar om met de Ducati’s te vechten moet je agressief, soms zelfs gek zijn. Dat is wat ik probeerde te doen, maar ik kreeg geen referentie van waar Jorge remde. Ik remde te laat en zat dicht op hem, dus ik ging een beetje rechtdoor om te voorkomen dat we elkaar zouden raken. Daar verloor ik het podium. Maar over het algemeen ben ik blij, want het potentieel is er, ik voel me geweldig, ik voel dat het team op de juiste manier werkt en nu is het mijn tijd om te verbeteren.”

Vorig seizoen waren de starts van Viñales een zwakke plek, maar deze winter heeft hij hard gewerkt aan verbeteringen. Desondanks ging het in de GP van Doha niet goed. “Bij de start was het eerste probleem mijn reactietijd, ik was te langzaam”, erkende hij dan ook. “Daarna had ik een beetje een wheelie en verloor ik de voorkant bijna. Het is waar dat ik niet dezelfde potentie en dezelfde hoeveelheid grip had als in de eerste race, maar desondanks kon ik het gat dichten en terugkomen. Toen ik mezelf in de eerste ronde op de elfde plek zag staan, zei ik ‘oké, spaar je band en je kan sterk terugkomen’. Dat is wat ik heb gedaan. Ik ben meteen naar een motorstand met minder vermogen geschakeld en aan het einde was ik sterk. Ik kon 1.54-hoog, 1.55-laag rijden en dat maakte het verschil. Ik denk dat de race goed was, we knokten ons terug en dat is het belangrijkste. Laten we zeggen dat vandaag een slechte dag was en we werden vijfde, dus dat is heel belangrijk.”