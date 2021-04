Analyse: De winnaars en verliezers van de twee GP's in Qatar

Winnaars:

Meer dan een maand bivakkeerde de MotoGP-paddock in Qatar voor de wintertest en de eerste twee races van het seizoen. Beide races werden winnend afgesloten door een coureur van Yamaha. Voor de hoge heren van het merk de gewenste uitkomst en een positief signaal na het verrichte werk in de afgelopen winter. Maverick Viñales en Fabio Quartararo hadden meer gevoel bij het bochtenwerk van de Yamaha en konden zowaar coureurs inhalen nadat het remsysteem van de M1 verbeterd werd. Met name Viñales vond het fijn dat testrijder Cal Crutchlow hem flink wat werk uit handen nam tijdens de test. De Spanjaard kon zich zo richten op de afstelling en zijn eigen rijstijl. Dat wiep zijn vruchten af tijdens de openingswedstrijd van het seizoen. Quartararo deed zondag een duit in het zakje met een indrukwekkende zege. Na de eerste ronde lag hij op de achtste plaats en leek het een lastige opgave te worden om de sterke Ducati’s eronder te krijgen. Door gebruik te maken van de sterke punten, wist Quartararo naar voren te rijden en pakte hij zijn vierde overwinning. Is Yamaha nu klaar om voor het eerst sinds Jorge Lorenzo in 2016 weer een wereldtitel te winnen? Het is onmogelijk daar nu al uitspraken over te doen, maar feit is dat het merk werkelijk een droomstart kende in Qatar.

Vorig jaar was satellietteam Pramac Ducati meer dan eens beter dan de hoofdmacht van de fabrikant uit Bologna en dat was in Qatar eigenlijk ook weer het geval. Johann Zarco heeft zijn carrière uit het slop gehaald met de gewaagde overstap naar Avintia Ducati. Bij dat team bewees hij wel degelijk in de MotoGP thuis te horen en kreeg hij van de hoge Ducati-heren de kans om bij Pramac Ducati aan de slag te gaan. Dat heeft ze tot nu toe geen windeieren gelegd. Zarco is op regelmaat de beste Ducati-rijder en zondag kwam hij op z’n paasbest voor de dag. Had hij de race moeten winnen? Wellicht, maar om uit te groeien tot een stabiele kandidaat voor de wereldtitel hoeft Zarco geen gekke toeren uit te halen. Wat er aan de andere kant van de Pramac-box gebeurde was zo mogelijk nog indrukwekkender. Tien dagen had Jorge Martin op de GP21 gereden toen hij pole-position pakte voor de GP van Doha. Vervolgens ging hij achttien ronden lang aan de leiding en pakte hij de derde plaats. Martin was zo bescheiden om te stellen dat hij wilde leren van de ervaren coureurs om hem heen, maar hij nam juist het heft in handen. Met Martin heeft Pramac weer een goudhaantje in handen, een coureur die – net als Brad Binder – in staat kan worden geacht een overwinning te pakken in zijn debuutseizoen.

Jorge Martin, Pramac Racing Johann Zarco, Pramac Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

De laatste plek in deze rubriek had voor Fabio Quartararo en Maverick Viñales kunnen zijn. Zij wonnen elk een race in Qatar en deden dat met overtuiging. Maar toch zal een zekere Marc Marquez met tevredenheid toegekeken hebben tijdens de eerste twee races. De Spanjaard liet verstek gaan omdat hij nog niet fit genoeg is voor de terugkeer, maar zal ongetwijfeld gezien hebben dat er kansen liggen als hij later deze maand waarschijnlijk terugkeert. Waarom? Vooral omdat er op dit moment geen coureurs en teams zijn die er met kop en schouders bovenuit steken. Yamaha won natuurlijk twee races in Qatar, maar de beide winnaars hadden ook een mindere dag. Ook zijn er signalen dat Yamaha de problemen nog niet opgelost heeft. In principe hebben een aantal favorieten al een krasje op de carrosserie gekregen, zelfs in deze vroege fase van het seizoen. En dat zal Marquez vanaf de sofa in Cervera tevreden stemmen als hij zijn oude niveau weer kan bereiken en terugkeert op de RC213V.

Verliezers:

Met twee negende plaatsen kunnen we gerust melden dat Jack Miller zich iets meer had voorgesteld van zijn eerste twee races in dienst van het Ducati-fabrieksteam. De Australiër behoorde tot de snelste coureurs tijdens de test, maar zelf was hij terughoudend met het oog op dit seizoen. Het waarmaken van de torenhoge verwachtingen is lastig, maar zeker als je dat moet doen in de rode kleuren van het prestigieuze Ducati. Tijdens de eerste race in Qatar liep het niet voor Miller en daar was – zo verklaarde hij – een aanwijsbare reden voor. Daarover wilde hij niet in detail treden. Het zag er vervolgens prima uit voor de race van deze zondag, maar het kwam geen moment uit de verf. Miller zat steeds in de hoek waar de klappen vielen en deelde zelf ook een tikje uit. Het veelbesproken moment met wereldkampioen Joan Mir was van beide kanten niet heel chique, maar uiteindelijk werden beide rijders gestraft door een paar plekken verlies. Dat de stewards besloten geen straf uit te delen, was daarmee gerechtvaardigd. Miller had in Qatar de potentie om twee keer op het podium te staan, maar hij liet het na. Al met al geen geweldige start van zijn carrière bij de Ducati-hoofdmacht, waar de druk direct weer op de ketel komt te staan. En die druk komt niet alleen van teamgenoot Pecco Bagnaia.

Tot slot moeten we ook Valentino Rossi in dit rijtje noemen. De overstap naar Petronas Yamaha SRT zou een herstart moeten zijn, een nieuw begin, een schone lei. We zijn twee races verder en ook nu wordt de 42-jarige Italiaan achtervolgd door de aloude problemen. Er zijn wel degelijk stappen gemaakt met de Yamaha M1, zo gaf Rossi eerder ook toe. Maar dat de coureur en zijn team maar geen grip krijgen op de problemen die Rossi al jaren parten spelen, is zorgelijk. Zeker in Qatar, een van de betere circuits voor Yamaha. En zeker als Quartararo en Viñales vooraan mee kunnen doen. Bij Petronas Yamaha SRT verklaarde teammanager Wilco Zeelenberg dat hij Rossi beter wil maken en dat er enkele zaken anders aangepakt zouden worden zodat Rossi weer daadwerkelijk aansluiting zou kunnen vinden bij de top van de MotoGP. Het is te vroeg om te stellen dat het niet meer gaat gebeuren, maar de eerste races moeten Rossi en zijn team toch zeker zorgen baren.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Twee fabrikanten kenden geen geweldige ouverture in Qatar, te beginnen met KTM. Het merk heeft op Losail nog nooit met de ‘goede’ RC16 kunnen rijden, vorig jaar ging de MotoGP-wedstrijd immers niet door in Qatar. Dat speelde het merk parten in de eerste twee races van het seizoen. Het profiel van het circuit past niet heel goed bij de KTM, bovendien is het een machine die het beste werkt met een hardere voorband. Dat leverde flinke problemen op voor de vier coureurs. De gok om voor de medium voorband te gaan in de tweede race, betaalde zich uit met de achtste plaats voor Brad Binder. Het is te vroeg om conclusies te trekken voor de rest van het seizoen, KTM is niet vergeten hoe het een machine moet bouwen. Maar zo aan het seizoen beginnen is niet lekker. Hetzelfde geldt voor Honda, dat het nog altijd moet doen zonder Marquez. Voor dat merk blijven de kwalificaties een probleem, stelt Pol Espargaro na zijn eerste races. In beide races had de nieuwe Honda-rijder het tempo om het podium te halen, maar door de matige startpositie kreeg hij de aansluiting niet. Een probleem, want ook de andere Honda-rijders staan in kwalificaties voor grote uitdagingen.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images