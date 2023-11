Marquez wil huidige intensiteit vasthouden voor goede start bij Gresini

Marc Marquez kende een heel behoorlijk weekend in Thailand met een vierde plek in de sprintrace en de zevende stek in de Grand Prix, wat P6 werd na een straf voor Aleix Espargaro. De 30-jarige rijder uit Cervera heeft nu nog drie raceweekenden voor de boeg in dienst van huidige werkgever Repsol Honda, voordat hij voor 2024 de overstap maakt naar Gresini Ducati. Zijn dienstverband bij dat team begint enkele dagen na de GP van Valencia tijdens de afsluitende test, waar hij voor het eerst op een Ducati stapt. Voordat het zover is, wil hij in het restant van het seizoen blijven pushen om ook op een goede manier te kunnen beginnen bij Gresini.

"Het besluit is genomen, dus ik ga niet in op 'wat als'-verhalen", antwoordt Marquez na de race op de vraag of zijn besluit anders was geweest als Honda technische topman Gigi Dall'Igna had losgeweekt bij Ducati. "Ik heb mijn keuze gemaakt en zoals je ziet, ben ik nu vrijer. Ik rij gewoon op de motor en de rest maakt me niet uit. Ik probeer de intensiteit voor deze laatste races vast te houden. De resultaten zullen wel of niet goed zijn, maar ik probeer de intensiteit tijdens het rijden te behouden. Op deze manier heb ik namelijk de snelheid als ik naar een nieuw project ga. Of het genoeg is, weet ik niet, maar ik ben er dan in ieder geval klaar voor."

Marquez reed de GP van Thailand op de harde achterband, al overwoog hij eerst om - net als broertje Alex Marquez - voor de medium te kiezen. De keuze zorgde ervoor dat hij moeite had om snelheid vast te houden, maar toch kon hij een stabiel weekend neerzetten. Wel besefte Marquez dat hij vol in de aanval moest, omdat hij anders zelf kwetsbaar zou zijn voor aanvallen van concurrenten. "Ik probeerde in het begin aan te vallen, want ik besefte meteen dat iemand mij bij het uitkomen van bocht 1 richting bocht 3 zou inhalen als ik niet zelf aanviel. Toen zei ik tegen mezelf 'de aanval is de beste verdediging', en de beste manier om met deze motor aan te vallen is in de remzones", aldus Marquez. "Ik remde laat in bocht 5 en in bocht 12, maar niet laat genoeg. Soms verloren we, zoals met Aleix, wat wel een spannend gevecht was."