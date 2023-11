Extra testdag voor MotoGP op volledige testkalender voor 2024

Bij de bekendmaking van de MotoGP-kalender voor 2024 werd al duidelijk dat het testprogramma komend jaar begint in Maleisië. In het voorseizoen mogen de testrijders en rookies zich tussen 1 en 3 februari al melden op Sepang voor een zogenaamde shakedowntest, waarna tussen 6 en 8 februari alle rijders in actie komen op het Maleisische circuit. Daarna reist het MotoGP-circus af naar Qatar, waar op 19 en 20 februari de laatste twee testdagen van het voorseizoen worden afgewerkt. Op het Losail International Circuit wordt vervolgens tussen 8 en 10 maart ook de seizoensopener verreden.

Gedurende het seizoen 2024 worden er echter ook nog enkele collectieve tests georganiseerd. De eerste daarvan vindt daags na de Spaanse Grand Prix op 29 april 2024 plaats in Jerez, waarna op maandag 3 juni - de dag na de Italiaanse GP - wordt getest in Mugello. De laatste testdag tijdens het seizoen vindt plaats op maandag 9 september in Misano, dat een dag eerder al gastheer is voor de Grand Prix van San Marino. Het testwerk voor het MotoGP-seizoen 2024 begint traditiegetrouw twee dagen na de Grand Prix van Valencia al met een testdag op Circuit Ricardo Tormo. Dat is eveneens het moment dat diverse rijders voor het eerst in actie komen met de motoren van hun nieuwe werkgever. Zo stapt Marc Marquez op 28 november 2023 voor het eerst op een Ducati in de aanloop naar zijn overstap naar Gresini. Ook in 2024 vindt de laatste testdag van het jaar weer enkele dagen na de GP van Valencia plaats.

In totaal werkt de MotoGP voor en tijdens het aankomende seizoen negen testdagen af, eentje meer dan in 2023. Dit is voortgekomen uit overleg tussen de fabrikanten, teams, rijders en bandenleverancier Michelin. De extra testdag geeft de Franse bandenfirma de kans om een nieuwe specificatie van de voorband te testen voor een eventuele introductie in raceweekenden in 2025.

MotoGP-promotor Dorna Sports heeft tegelijkertijd ook bekendgemaakt op welke momenten en locaties de Moto2 en Moto3 in 2024 testen in de aanloop naar hun seizoen. Beide klassen beginnen met een privétest in Portimao, die voor de lichtste klasse op 22 en 23 februari plaatsvindt en voor de Moto2 op 24 en 25 februari. Op 28 februari en 1 maart zijn beide klassen van de partij op Jerez voor de officiële wintertest.

