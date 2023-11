De zaterdagse sprintrace leverde Fabio Quartararo geen punten op in Thailand, maar in de Grand Prix op zondag kwam de Fransman een stuk beter voor de dag. Hij kwam als zesde over de finish op Chang International Circuit, maar door de tijdstraf van Aleix Espargaro promoveerde hij naar de vijfde plaats in de eindrangschikking. Het resultaat stemde Quartararo tevreden, maar tegelijkertijd zag hij bevestigd worden waar de huidige Yamaha tekortkomt. "In zekere zin was het een positieve dag. Ik kon zien wat onze zwakke plekken zijn en waar we ons echt moeten verbeteren", zei hij. "Maar ik heb echt genoten van de race, ondanks dat we wat misten. Ik ben redelijk blij, maar hopelijk kunnen we voor volgend jaar een stap zetten."

De zondag begon nog beter voor Quartararo met een snelste tijd in de warm-up. De Fransman had wel een verklaring voor die prestatie: "Er was toen veel meer grip. Je zag dat iedereen veel sneller was en we hoopten dat we dit gevoel ook tijdens de race zouden hebben", vervolgde Quartararo, die het echter anders zag uitpakken. Zijn tiende startpositie hielp daar ook niet bij. "Dat maakt ons leven zoveel moeilijker, vooral in het begin van de race hebben we het dan iets lastiger."

Het leidde desondanks tot de vijfde plek in Thailand, zijn vierde top-vijf-resultaat van het seizoen. Drie daarvan behaalde hij in de laatste vijf races en telkens gebeurde dat als bandenleverancier Michelin een aangepaste, asymmetrische achterband meenam. "We zien dat de aangepaste band ons helpt, want de anderen kunnen niet zoveel vermogen genereren op die band. Je kon in India, Thailand en Mandalika zien dat het duidelijk een voordeel was, want in Japan en Phillip Island hadden we het moeilijk", constateerde hij. "We moeten achterhalen waarom dat zo is, maar toch ben ik heel blij. De afgelopen jaren presteerden we over het algemeen het slechtst tegen het einde van het seizoen, maar nu noteren we onze beste resultaten van het jaar."

Met de Yamaha M1 beschikt Quartararo dit jaar niet over de beste machine van het MotoGP-veld. Hij is de afgelopen maanden regelmatig kritisch geweest over de ontwikkeling van de motorfiets en ook de in Misano geteste ontwikkelingen bevielen hem niet enorm. Na de race in Thailand heeft de wereldkampioen van 2021 opnieuw verbeterpunten aangegeven bij zijn werkgever. "Het is nu aan hun om een stap te zetten voor volgend jaar", stelt Quartararo. "Natuurlijk zijn er dit jaar nog drie races en voor deze weekenden is het ook belangrijk, maar we moeten ons echt richten op deze vlakken met het oog op volgend jaar."