Quartararo betaalt de prijs voor een gok: “Het werd een crash”

Fabio Quartararo stond op de vierde plek in Q2 en was onderweg naar een snellere tijd toen hij crashte in de negentiende bocht. Dankzij een ijverige marshal met een brommer was de wereldkampioen snel terug in de paddock en kon hij alsnog naar buiten om een ultieme run te doen in de slotfase van Q2. Hij kwam echter niet meer tot een verbetering en start zondag vanaf de tweede startrij als zesde. De Fransman nam veel risico om tot een goede startplek te komen, bittere noodzaak met de Yamaha M1 die qua topsnelheid tekort komt.

“Ik heb m’n best gedaan”, zegt Quartararo. “Ik moest een gok nemen om mijn kansen voor de race te vergroten. Ik ging er volledig voor en crashte. In de tweede run deed ik ook m’n best, het was beter maar in de eerste sector maakte ik fouten. Ik had de derde en vierde sector kunnen verbeteren, maar in de hitte hebben we iets meer moeite om grip te vinden. Dan moet ik over de limiet gaan om net zo snel te zijn. Maar ik ben blij met deze positie, we hebben ons best gedaan en zo’n crash kan nu eenmaal gebeuren.”

Geen schadebeperking

Quartararo start zondag in de vierde ronde van het seizoen achter vijf Ducati’s. Het Italiaanse merk domineerde de kwalificatie en zorgde voor een unicum. Voor het eerst sinds Motegi 2003 staan er vijf motoren van hetzelfde merk (destijds was het Honda) op de eerste vijf plekken op de grid. Ondanks het gebrek aan topsnelheid van Yamaha denkt Quartararo dat hij best nog wel kans maakt. “Ze staan voor me, dus dat is geen probleem”, zegt de Yamaha-man op de vraag of de dominantie van Ducati een slecht scenario is voor hem. “Ik heb liever vijf Ducati’s voor me dan een Suzuki of een Honda. We hebben vijf Ducati’s voor ons, uiteindelijk zijn alle motoren ontzettend snel. We zullen vanaf het begin moeten pushen om iets te doen. Het is voor mij geen zaak om de schade te beperken, er zijn veel rijders met een ontzettend goed tempo. Gelukkig zijn de Aprilia’s in Q1 bleven steken, zij waren heel sterk. Mijn favoriet is Marc [Marquez] en Enea [Bastianini]. Ze zijn heel sterk en we keken net voor de mediasessie naar de derde sector van Bastianini op oude banden. Het was hetzelfde als mijn derde sector in de kwalificatie. We zullen op het achterste rechte stuk zeker moeite hebben.”

Jorge Martin veroverde pole-position voor de Grand Prix van Amerika.