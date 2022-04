Na twee stralende dagen op het Circuit of the Americas was het aan het begin van de warm-up bewolkt, winderig en koel in Austin. Coureurs kwamen daarom volop met de zachtste voorband in actie, de keuze voor de race gaat waarschijnlijk de hardste compound zijn. Maverick Viñales klokte in zijn negende ronde de snelste tijd. Hij was ook daarna nog behoorlijk aan het pushen, maar hield het uiteindelijk voor gezien. Viñales bleef desondanks aan kop staan en kan met vertrouwen uitkijken naar de wedstrijd.

Enea Bastianini kwam tot de vierde stek, hij heeft van de Ducati-mannen zo’n beetje het beste racetempo en gaat zondagmiddag normaal gesproken meedingen om de prijzen. Takaaki Nakagami zal van verder moeten komen, hij kwam tot de derde plek in de warm-up-. Francesco Bagnaia eindigde als vierde voor Aleix Espargaro en Joan Mir.

Johann Zarco bleef steken op de zevende plek voor Marc Marquez, die op zijn beurt geen vlekkeloze sessie afwerkte. De Spanjaard zat meermaals naar de onderkant van de machine te kijken, maar er was geen noodzaak om naar binnen te komen om de monteurs te laten kijken. Alex Rins en Fabio Quartararo maakten de top-tien compleet. Polesitter Jorge Martin bleef steken op de elfde plek.

Problemen waren er voor Franco Morbidelli en Raul Fernandez in de warm-up. Morbidelli keerde met een kapotte motor terug in de pits en verloor daardoor tijd. Hij reed slechts twee ronden. Raul Fernandez crashte op zijn beurt in bocht 12. Het was een val zonder erg, hij stapte niet veel later terug op de motor.

De MotoGP Grand Prix van Amerika gaat zondagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd van start.

Uitslag: Warm-up MotoGP Grand Prix van Amerika