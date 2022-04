Marquez mist geloof voor stunt: “Eerste rij was niet mogelijk”

Marc Marquez ging in Q2 op zoek naar een goede referentie om zijn snelle rondjes te produceren, maar dat lukte niet echt. Hij werd tijdens een van zijn snelle ronden afgeleid door een bijna-crash van Enea Bastianini, maar had zelf ook niet het ultieme geloof dat hij voor een mooie stunt kon zorgen. Zodoende begint de zevenvoudig racewinnaar op COTA zondag vanaf de negende plaats aan de Grand Prix van Amerika.

“Het is simpel”, zegt Marquez. “Ik had in de kwalificatie niet hét geloof om iets te doen. Het hele weekend heb ik goed gewerkt en mijn ritme is prima. Maar in de kwalificatie ging ik naar buiten en was er wat verkeer. En daarna kon ik niet pushen. Ik geloofde gewoon niet in mezelf. Dat was alleen mijn eigen fout. Met de tweede band waren er meer problemen en dat was zeker niet alleen mijn fout. Er waren wat problemen met de motor en daardoor kon ik niet pushen. Ik dacht dat er nog wel een rondje in zat op de tweede band, maar het kwam niet. De eerste rij was te hoog gegrepen, maar de tweede rij had ik kunnen halen. Op basis van mijn eerste ronde hebben we de negende plek gehaald, dat is niet slecht.”

Marquez noemt dat het een combinatie van verschillende factoren was waardoor hij in de kwalificatie niet het beste van zichzelf kon tonen. Met betrekking tot de race kan Marquez naar eigen zeggen niet de favoriet zijn. “Dat kan gewoon niet”, zegt hij in reactie op een uitspraak van Fabio Quartararo, die de Spanjaard wel degelijk tot de favorieten voor de winst rekent. “Het is voor mij een heel vreemd weekend geweest, maar dit was voor mij de enige manier om door dit weekend te geraken. Ik heb vrijdag alleen maar enkele rondjes gepusht en in de derde training ook. Alleen de vierde training was normaal. Daar heb ik een beetje ontdekt hoe goed mijn tempo is. Maar in de warm-up doe ik nog vier of vijf rondjes en dan moeten we de race afwachten. Maar vanaf de negende startplek kan ik geen favoriet zijn. Ik denk dan eerder aan Quartararo, Bagnaia en Bastianini.”

Jorge Martin start zondag van pole-position in de Grand Prix van Amerika.